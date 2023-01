Street Fighter 6: un video mostra il combattimento tra Blanka e JP

Street Fighter torna a mostrarsi in un nuovo video che mostra il combattimento tra Blanka e JP. Vediamo il filmato.

Street Fighter 6 torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay che mostra un acceso combattimento tra Blanka e JP, due due personaggi che saranno presenti nell’ampio roster del gioco. Nel video, che trovate qui sotto, vediamo i due lottatori sfidarsi all’interno dello stage della Capanna del Ranger, proponendo un ampio ventaglio di mosse e combo che mettono ben in evidenza le caratteristiche uniche e le tecniche di combattimento di entrambi i personaggi.

Street Fighter 6 è il nuovo ed attesissimo capitolo del celebre picchiaduro di Capcom includerà diverse novità, come ad esempio il nuovo indicatore Drive che permetterà di eseguire cinque diverse tecniche in grado di potenziare con facilità attacco e difesa, la modalità arcade, le partite online, la modalità Allenamento, gli scontri Versus in locale e due nuove modalità chiamate World Tour e Battle Hub.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Vesti i panni di lottatori leggendari e nuove promesse come Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Kimberly e molti altri in quest’ultima edizione, dove ogni personaggio è caratterizzato da nuovi e sorprendenti restyling e da esaltanti sequenze cinematiche.

Street Fighter 6 offre un sistema di combattimento altamente evoluto con tre tipi di comandi – Classici, Moderni e Dinamici – che consentono di iniziare a giocare rapidamente in base al proprio livello di abilità.

La nuova funzione di telecronaca in tempo reale aggiunge tutto il clamore di un match competitivo, oltre a spiegazioni di facile comprensione sul gioco. L’Indicatore Drive è un nuovo sistema di gestione delle risorse. Usalo con saggezza per ottenere la vittoria.

Scopri il significato della forza nel World Tour, una coinvolgente modalità storia per giocatore singolo. Crea il tuo avatar ed esplora Metro City, e oltre. Incontra maestri che ti prenderanno sotto la loro ala e ti insegneranno il loro stile e le loro tecniche.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Street Fighter 6 approderà sul mercato il prossimo 2 giugno 2023, su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.