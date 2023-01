Stile di vita sano si traduce in un declino della memoria più lento

Uno stile di vita sano, in particolare una dieta sana, è associato a un più lento declino della memoria: è quanto emerge da uno studio decennale condotto su adulti e anziani in Cina, pubblicato oggi su The BMJ. Anche per i portatori del gene dell’apolipoproteina E (APOE) – il più forte fattore di rischio noto per il morbo di Alzheimer e le demenze correlate – uno stile di vita sano è risultato in grado di rallentare la perdita di memoria. La memoria diminuisce continuamente con l’avanzare dell’età, ma i dati degli studi esistenti sono insufficienti per valutare l’effetto di uno stile di vita sano in età avanzata. Inoltre, date le numerose possibili cause del declino della memoria, per ottenere un effetto ottimale potrebbe essere necessaria una combinazione di comportamenti sani. Per approfondire questo aspetto, i ricercatori hanno analizzato i dati di 29.000 adulti di almeno 60 anni (età media 72 anni; 49% donne) con funzioni cognitive normali che facevano parte del China Cognition and Aging Study. All’inizio dello studio, nel 2009, è stata misurata la funzione della memoria con il test di apprendimento verbale uditivo (AVLT) e i partecipanti sono stati sottoposti al test per il gene APOE (il 20% è risultato portatore). Le valutazioni di follow-up sono state condotte nei 10 anni successivi, nel 2012, 2014, 2016 e 2019.

Lo stile di vita sano in sei fattori

È stato quindi calcolato il punteggio per uno stile di vita sano che combina sei fattori: dieta sana, esercizio fisico regolare, contatti sociali attivi (ad esempio, vedere amici e familiari), attività cognitiva (ad esempio, scrivere, leggere, giocare a giochi da tavolo), non fumare e non bere alcolici. In base al loro punteggio, che varia da 0 a 6, i partecipanti sono stati suddivisi in gruppi di stili con stile di vita favorevole (da 4 a 6 fattori salutari), medi (da 2 a 3 fattori salutari) o sfavorevoli (da 0 a 1 fattori salutari) e in gruppi di portatori e non portatori di APOE. Dopo aver tenuto conto di una serie di altri fattori sanitari, economici e sociali, i ricercatori hanno scoperto che ogni singolo comportamento salutare era associato a un declino della memoria più lento della media, nell’arco di 10 anni. Una dieta sana ha avuto l’effetto più forte sul rallentamento del declino della memoria, seguita dall’attività cognitiva e dall’esercizio fisico. Rispetto al gruppo con stile di vita sfavorevole, il declino della memoria nel gruppo con stile di vita favorevole è stato più lento di 0,28 punti nell’arco di 10 anni, sulla base del punteggio standardizzato (z score) dell’AVLT, mentre il declino della memoria nel gruppo con stili di vita medi è stato più lento di 0,16 punti. Anche i partecipanti con il gene APOE, con uno stile di vita favorevole e medio, hanno registrato un tasso di declino della memoria più lento rispetto a quelli con uno stile di vita sfavorevole (rispettivamente 0,027 e 0,014 punti all’anno in meno). Inoltre, coloro che avevano uno stile di vita favorevole o medio avevano rispettivamente quasi il 90% e il 30% in meno di probabilità di sviluppare demenza o decadimento cognitivo lieve rispetto a coloro che avevano uno stile di vita sfavorevole, mentre il gruppo APOE ha ottenuto risultati simili. Trattandosi di uno studio osservazionale, non è possibile stabilire la causa e i ricercatori riconoscono alcune limitazioni, come il potenziale di errori di misurazione dovuti all’auto-segnalazione dei fattori dello stile di vita e la possibilità di bias di selezione, poiché alcuni partecipanti non sono tornati per le valutazioni di follow-up. Tuttavia, si tratta di uno studio di grandi dimensioni con un lungo periodo di follow-up, che ha permesso di valutare i singoli fattori dello stile di vita sulla funzione della memoria nel tempo. I risultati sono rimasti significativi anche dopo ulteriori analisi, il che suggerisce che sono solidi.