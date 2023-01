Shazam! Furia degli Dei: il nuovo poster con Zachary Levi e la squadra di supereroi

Online è stato diffuso il nuovo poster di Shazam! Furia degli Dei, con l’immagine che mostra il personaggio protagonista interpretato da Zachary Levi con accanto tutta la squadra di supereroi che lo affiancheranno in queste nuove avventure.

Ecco l’immagine.

Di recente, dopo gli scossoni provocati dalle prime decisioni di James Gunn e Peter Sfran per i DC Studios, alcuni rumor avevano messo in discussione anche la presenza di Zachary Levi nei panni di Shazam, ma è stato lo stesso attore a smentire. Il tutto nasce con le parole di un’utente di Twitter che ha scritto:

Sono molto arrabbiata per il fatto che Zachary Levi non potrà essere più Shazam, considerando che era perfetto per quel ruolo, e giusto per aggiungere ulteriore sale alla ferita, lui è anche amico di James Gunn.