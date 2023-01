Porsche ha lanciato una collezione di NFT: la 911 Boxster diventa virtuale

Anche Porsche ha ceduto al fascino degli NFT, con una collezione di riproduzioni in 3D (tutte uguali, a con targhe diverse) della sua iconica 911. La collezione è già in vendita su OpenSea, il più importante marketplace dedicato agli NFT rilasciati su Ethereum e Polygon.

Porsche descrive il suo NFT come una chiave per entrare all’interno del mondo di servizi, prodotti e ricompense ‘Web 3.0’ del suo marchio. Insomma, l’inizio di qualcosa di più ambizioso che potrebbe avere un largo respiro nel corso del tempo. Porsche, ad ogni modo, non ha svelato più di tanto su cosa intende fare con le sue ambizioni nello spazio delle criptovalute e del fantomatico metaverso, così, al momento, il valore dei suoi NFT è dettato esclusivamente dalla speculazione (come spesso succede).

Gli NFT della Porsche 911, mentre scriviamo questa notizia, hanno un floor price (il prezzo più basso richiesto sul mercato secondario) di oltre 2.6 ETH, che equivalgono al cambio attuale ad oltre 4.200 dollari. Comunque molto meno del prezzo di listino di una nuova Porsche 911, per quel che vale.

In futuro i proprietari dell’NFT potranno fare una scelta: Porsche mette a disposizione tre ‘strade’ (Performance, Heritage e Lifestyle) e seconda di quello che sceglieranno otterranno vantaggi e utilità diverse. A seconda della scelta, gli owner potranno quindi personalizzare la loro Porsche (oggi gli NFT sono identici), con colori e optional diversi.