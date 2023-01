Epic Games Store: svelati i giochi gratis del 2 febbraio 2023

Epic Games Store ha annunciato ufficialmente quali saranno i giochi gratis disponibili a partire dal 2 febbraio 2023. Si tratta di City of Gangsters e Dishonored: la Morte dell’Esterno.

City of Gangsters è un gestionale di un impero criminale che porta il giocatore a dare vita ad embrionali attività criminali. “Costruisci locali clandestini e distillerie illecite. Sfrutta privilegi, insegui debitori e corrompi la polizia per farle chiudere un occhio – si legge nella descrizione ufficiale – Allestisci spacci clandestini e distillerie illegali. Gestisci le catene di produzione e la distribuzione delle risorse. Contrabbanda la merce da fuori città e corrompi la polizia per farle chiudere un occhio. Crea una banda potente e tieni a bada la concorrenza. Elimina i tuoi rivali e controlla l’intera città, ma soprattutto, continua a fare soldi a palate.”

Dishonored: la Morte dell’Esterno, invece, è un’avventura ambientata nell’universo di Dishonored. Il gioco presenta, infatti, tutti gli elementi caratteristici della serie, tra cui un sistema di combattimento brutale, un’impostazione dei livelli unica e una storia coinvolgente che cambia a seconda delle scelte del giocatore. In quest’avventura i giocatori dovranno vestire i panni di Billie Lurke, un tempo uno dei sicari più famigerati di Dunwall, sulle tracce dell’assassino dell’Esterno.

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.