Decision to Leave: guarda la clip esclusiva tratta dal film di Park Chan-wook

Arriverà il 2 febbraio nelle sale italiane, grazie a Lucky Red, il film Decision to leave, diretto dal regista sudcoreano Park Chan-wook, di cui potete vedere una clip in esclusiva per Lega Nerd.

Nel video si assiste a un momento in cui vengono ripercorsi i passi di una vittima in modo molto originale, scalando una montagna. Una volta giunti in cima, il protagonista analizza il contenuto di uno zaino, compiendo delle ipotesi sul proprietario degli oggetti.

Decision to Leave sarà distribuito nei cinema anche in lingua originale, preceduto in molte città da una rassegna che ripercorre la filmografia del suo regista Park Chan-Wook.

I cinema che proietteranno l’opera in lingua originale con sottotitoli sono molti ,ma vi consigliamo di tenere sott’occhio l’elenco delle sale che è disponibile qui

Il thriller sentimentale, premiato al Festival di Cannes con il premio per la Miglior Regia, racconta quello che accade al detective Hae Jun mentre indaga sulla morte di un uomo precipitato misteriosamente dalla montagna e incontra la sfuggente Seo-rae, giovane vedova della vittima, che non sembra essere sconvolta per la scomparsa del marito e che, proprio per questo, diventa subito la principale sospettata dell’omicidio. Colpevole o innocente? Malinconica e misteriosa, la donna riesce a destare l’interesse del detective e accendere in lui una passione dirompente, che lo porterà a mettere in pericolo la sua professione.