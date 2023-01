Che effetto hanno le sigarette elettroniche sui polmoni?

Una nuova ricerca pubblicata sul FASEB Journal indica che le sigarette elettroniche possono causare cambiamenti cellulari e molecolari nei polmoni. In particolare, l’inalazione prolungata di aerosol (miscela in cui un liquido o un solido sono dispersi in un gas) di sigarette elettroniche, da parte di topi da laboratorio, ha causato cambiamenti nella composizione delle cellule immunitarie polmonari degli animali e alterato i livelli di geni e proteine nei polmoni. I ricercatori hanno scoperto che anche una bassa esposizione agli aerosol di JUUL, una marca di sigarette elettroniche popolare, ha avuto un impatto significativo.

“Le conseguenze del vaping sulla salute non sono note. I nostri risultati dimostrano che l’inalazione del vapore generato da una marca popolare di sigarette elettroniche provoca cambiamenti diffusi all’interno dei polmoni, dati che evidenziano ulteriormente che questi prodotti non sono inerti e possono portare a danni polmonari se usati a lungo termine”, ha dichiarato una delle autrici dello studio, Carolyn J. Baglole, della McGill University di Montreal, Quebec.