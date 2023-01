Cani o gatti: quali sono più intelligenti?

Un recente studio ha analizzato la struttura dei cervelli dei carnivori e appurato che i cani hanno un numero doppio di neuroni rispetto ai gatti. I cani quindi potrebbero essere il doppio più intelligenti dei gatti. Il numero dei neuroni, in realtà, non è sintomo di intelligenza, e neanche la grandezza del cervello. Gli elefanti posseggono 257 miliardi di neuroni contro i 100 miliardi umani. I cani hanno in media 500 milioni di neuroni. I gatti ne hanno 250 milioni.

I fattori su cui dovremmo basarci sono pratici. Per capire se il nostro cucciolo fa buon uso dei suoi neuroni si possono testare le sue abilità di imparare dagli errori. Inoltre, anche la sua intelligenza sociale. I gatti sono spesso considerati distaccati, ma hanno una maggiore intelligenza sociale rispetto ai cani.

Alla fine non si sa chi vince fra cani e gatti, chi sarà più intelligente? Si possono conoscere le doti maggiori di una specie rispetto all’altra, ma non si può classificare chi sia più intelligente fra le due. Gli studiosi non hanno trovato notevole differenza tra la capacità delle specie di scovare cibo nascosto. Nei gatti si è constatato che mancassero alcuni componenti comportamentali per attirare l’attenzione umana rispetto ai cani.