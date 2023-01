Black Panther: Wakanda Forever – Dal 16 febbraio l’edizione DVD, Blu-Ray e 4K

Dal 16 febbraio Eagle Pictures propone Black Panther: Wakanda Forever, film diretto e co-scritto da Ryan Coogler, disponibile nelle edizioni DVD, Blu-Ray, 4K, con ben due imperdibili Steelbook da collezione sempre in 4K, ricche di contenuti extra e un poster esclusivo.

Qui sotto trovate le immagini relative alle cover degli Home Video di Black Panther: Wakanda Forever.

Sequel dell’acclamato “Black Panther”, il film ha registrato nel weekend di debutto uno dei migliori incassi di sempre tra le uscite del Marvel Cinematic Universe: un’opera che colpisce emotivamente, politicamente e culturalmente, offrendo al contempo un amorevole omaggio al compianto Chadwick Boseman. La regina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e le Dora Milaje, combattono per proteggere la loro nazione dalle ingerenze delle potenze mondiali, a seguito della morte del re T’Challa. Mentre i wakandiani lottano per passare alla fase successiva, i nostri eroi dovranno unire gli sforzi, contando sull’aiuto della War Dog Nakia e di Everett Ross per dare un nuovo assetto al regno di Wakanda. Oltre all’esordio di Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina segreta.

Riconoscimenti

Il lungometraggio ha già ottenuto cinque candidature agli Oscar 2023, rispettivamente per: miglior attrice non protagonista ad Angela Bassett, migliori costumi a Ruth E. Carter, miglior trucco e acconciatura a Camille Friend e Joel Harlow, migliore canzone a Lift Me Up, migliori effetti speciali a Geoffrey Baumann, Craig Hammack, R. Christopher White e Dan Sudick. Inoltre Black Panther 2 ha ottenuto un Golden Globe per Migliore attrice non protagonista ad Angela Bassett.

La trama di Black Panther 2 con Chadwick Boseman in vita

Di recente il regista Ryan Coogler ha parlato di come sarebbe stato il film se Chadwick Boseman fosse stato ancora in vita. Ecco le sue parole:

Sarebbe stato qualcosa di completamente diverso da quanto fatto prima. Sarebbe stata una storia padre-figlio dalla prospettiva del padre, perché il primo film era una storia padre-figlio dalla prospettiva dei figli.

Dopo la sequenza iniziale che avrebbe messo in chiaro la problematica esistenziale di T’Challa, ci sarebbe stato un timeskip di tre anni, in cui il ritrovato duetto avrebbe affrontato una sorta di viaggio di iniziazione del ragazzo che sarebbe dovuta essere una sorta di vacanza simbolica ma si trasformava in una corsa per salvare il mondo. Sì, ricorda un po’ il videogioco God of War per PlayStation 4, a ben pensarci.

Un’altra cosa interessante che è stata confermata è che, in un modo o nell’altro, sarebbe comunque entrato nell’equazione Namor, anche se non è stato svelato in che modo. Sicuramente sarebbe stato un film molto, molto diverso, ma possiamo anche immaginare che alcune situazioni saranno state comunque traslate da una versione all’altra, magari cambiandone i protagonisti.