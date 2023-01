L’inquinamento del traffico compromette le funzioni cerebrali

Un nuovo studio, condotto da ricercatori dell’Università della British Columbia e dell’Università di Victoria, ha dimostrato che i livelli comuni di inquinamento da traffico possono compromettere le funzioni cerebrali umane, in poche ore. I risultati, pubblicati sulla rivista Environmental Health, dimostrano che solo due ore di esposizione ai gas di scarico diesel provocano una diminuzione della connettività funzionale del cervello. “Per molti decenni gli scienziati hanno pensato che il cervello fosse protetto dagli effetti nocivi dell’inquinamento atmosferico”, ha dichiarato l’autore dello studio, il dottor Chris Carlsten, professore e primario di medicina respiratoria e titolare della Canada Research Chair in malattie polmonari e ambientali presso la University of British Columbia. “Questo studio, che è il primo al mondo nel suo genere, fornisce nuove prove a sostegno del legame tra inquinamento atmosferico e cognizione”.

Lo studio

Per lo studio, i ricercatori hanno esposto brevemente 25 adulti sani a gas di scarico diesel e aria filtrata in tempi diversi in un ambiente di laboratorio. L’attività cerebrale è stata misurata prima e dopo ogni esposizione utilizzando la risonanza magnetica funzionale. I ricercatori hanno analizzato i cambiamenti nella rete in modalità predefinita del cervello (DMN), un insieme di regioni cerebrali interconnesse che svolgono un ruolo importante nella memoria e nel pensiero interno, in pratica assumono il controllo quando non siano concentrati sul mondo esterno e il cervello è a riposo vigile (come durante i sogni ad occhi aperti). La risonanza ha rivelato che i partecipanti avevano una minore connettività funzionale in regioni diffuse della DMN dopo l’esposizione agli scarichi diesel, rispetto all’aria filtrata. “Sappiamo che l’alterazione della connettività funzionale nella DMN è stata associata a una riduzione delle prestazioni cognitive e dei sintomi della depressione, quindi è preoccupante vedere che l’inquinamento da traffico interrompe queste stesse reti”, ha dichiarato la dottoressa Jodie Gawryluk, docente di psicologia presso l’Università di Victoria e prima autrice dello studio. “Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno l’impatto funzionale di questi cambiamenti, è possibile che essi compromettano il pensiero o la capacità di lavorare”.

Prendere provvedimenti per proteggersi

Fortunatamente, i cambiamenti nel cervello erano temporanei e la connettività dei partecipanti è tornata normale dopo l’esposizione. Ma, siccome è la dose che fa il veleno, Il dottor Carlsten ha ipotizzato che gli effetti potrebbero essere di lunga durata in caso di esposizione continua. Ha detto che le persone dovrebbero essere attente all’aria che respirano e prendere le misure appropriate per ridurre al minimo l’esposizione a inquinanti atmosferici potenzialmente dannosi come i gas di scarico delle auto. “La prossima volta che si troveranno bloccati nel traffico con i finestrini abbassati, le persone dovranno pensarci due volte”, ha detto il dottor Carlsten. “È importante assicurarsi che il filtro dell’aria della propria auto sia in buone condizioni e, se si cammina o si va in bicicletta lungo una strada trafficata, è bene prendere in considerazione la possibilità di deviare verso un percorso meno trafficato”. Sebbene lo studio attuale abbia esaminato solo gli impatti cognitivi dell’inquinamento derivato dal traffico, il dottor Carlsten ha detto che altri prodotti della combustione sono probabilmente un problema. “Non mi stupirei se l’esposizione ad altri inquinanti atmosferici, come il fumo degli incendi boschivi, abbia impatti simili sul cervello”. Con l’aumento dell’incidenza dei disturbi neurocognitivi, si tratta di una considerazione importante per i funzionari della sanità pubblica e i responsabili politici”.

Lo studio è stato condotto presso il Laboratorio di esposizione all’inquinamento atmosferico dell’UBC, situato al Vancouver General Hospital, dotato di una cabina di esposizione all’avanguardia in grado di simulare la sensazione di respirare una varietà di inquinanti atmosferici. In questo studio, che è stato accuratamente progettato e approvato per la sicurezza, i ricercatori hanno utilizzato gas di scarico appena generati che sono stati diluiti e invecchiati per riflettere le condizioni del mondo reale.