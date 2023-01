Cani: in arrivo le pillole anti-invecchiamento

Se potessimo mantenere i cani in vita più a lungo, potremmo dire loro addio più tardi possibile. Ecco le nuove pillole anti-invecchiamento per i pelosetti.

Una start-up sta cercando di studiare se sia possibile allungare la vita dei nostri cani con una pillola anti-invecchiamento. Una possibilità è che l’invenzione in un futuro potrebbe riguardare anche gli esseri umani. L’azienda si chiama Loyal e sta attuando una ricerca per esaminare l’invecchiamento che colpisce le razze e gli animali più anziani. Un prodotto da somministrare ogni tre-sei mesi per cani più grandi, che vivono meno delle razze piccole.

Intanto, è in corso anche la somministrazione di una pillola giornaliera per sostenere l’invecchiamento sano nei cani anziani. Due prodotti in fase di studio che saranno lanciati forse per il 2026 e il 2024. Lo studio riguarda anche l’influenza dell’epigenetica sull’invecchiamento del cane, come i comportamenti e l’ambiente possono alterare il funzionamento dei geni. I cambiamenti epigenetici non fanno parte del Dna.

La metilazione del DNA è uno dei molti tipi di modificazioni epigenetiche aggiunte al DNA che controllano quali parti del DNA sono attive in una cellula. Recentemente, i ricercatori hanno scoperto che con il passare del tempo i modelli di metilazione del DNA nelle cellule durante il cambiamento del corpo di un organismo […] Questi cambiamenti nella metilazione del DNA sono strettamente legati all’invecchiamento. Tanto che i modelli computazionali, chiamati orologi epigenetici, possono prevedere con precisione l’età di un organismo basandosi solo sulla metilazione del DNA.

Zane Koch per Loyal

Questi cambiamenti molecolari contribuiscono all’invecchiamento fornendo parametri migliori per stabilire la salute di un cane e curarlo da anziano. Oltre a velocizzare la sperimentazione dei farmaci per la longevità. Se l’azienda vedrà il successo con le pillole anti-invecchiamento per cani, la scoperta potrebbe anche giovare agli umani e alla loro longevità. La certezza è ancora lontana, servono ulteriori ricerche di approfondimento scientifico.