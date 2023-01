Una Notte Violenta e Silenziosa: in produzione il film sequel

Il regista Tommy Wirkola ha dichiarato a The Wrap che ci sarà il sequel di Una Notte Violenta e Silenziosa, il film natalizio a tema horror con David Harbour protagonista uscito al cinema lo scorso dicembre.

Ecco le parole di Wirkola:

Stiamo discutendo del sequel, e stiamo facendo tutto ciò che si deve fare per realizzare la produzione. Abbiamo già delle idee in mente, sia io che Pat Casey e Josh Miller. Abbiamo lasciato alcune cose lì sul tavolo per proseguire la storia, come il Polo Nord, Mr. Claus, gli elfi. Ci sono delle idee che espanderanno l’universo narrativo, però il tono sarà lo stesso del primo film.

Ecco la sinossi del primo film:

Quando una squadra di mercenari irrompe in un comprensorio di famiglie benestanti durante la vigilia di Natale, prendendo in ostaggio tutti i presenti, la squadra di criminali non è pronta ad affrontare un combattente che li sorprenderà: Babbo Natale è sul posto e sta per dimostrare che non è sempre un santo.

Diretto dal graffiante regista norvegese Tommy Wirkola (Hansel & Gretel: Witch Hunters, Dead Snow franchise), Una Notte Violenta e Silenziosa è prodotto da Kelly McCormick, David Leitch e Guy Danella della 87North. La sceneggiatura originale è di Pat Casey e Josh Miller, gli autori di Sonic the Hedgehog. Il protagonista è David Harbour, ma il film è interpretato anche dal vincitore di un Emmy John Leguizamo (John Wick), Edi Patterson (Le pietre preziose), Cam Gigandet (Senza rimorsi), Alex Hassell (Cowboy Bebop), Alexis Louder (The Tomorrow War) e Beverly D’Angelo (National Lampoon’s Vacation).