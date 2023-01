The Whale: il nuovo trailer del film con Brendan Fraser

I Wonder Pictures hanno diffuso un nuovo trailer di The Whale, il lungometraggio con Brendan Fraser e diretto da Darren Aronofsky, che ha colpito fin dalla sua prima proiezione al Festival del Cinema di Venezia. Il lungometraggio arriverà nelle sale il 23 febbraio.

Ecco il trailer di The Whale.

E questa è la sinossi del film:

In The Whale, Brendan Fraser offre una straordinaria performance nel ruolo di Charlie, un insegnante di inglese che soffre di obesità grave e che deve confrontarsi con i propri fantasmi e un amore mai rivelato che lo tormentano da anni, nonché con un rapporto irrisolto con la figlia adolescente (Sadie Sink, la protagonista della serie culto Stranger Things), per un’ultima possibilità di redenzione.

Tanti sono stati i consensi e riconoscimenti già ottenuti dal film, candidato a tre premi Oscar (migliore attore, migliore attrice non protagonista e miglior trucco), ai Golden Globes e ai Critics Choice Award, con Brendan Fraser premiato al Toronto International Film Festival con il Tribute Award e dalla Las Vegas Film Critics Society, oltre che dalla critica di St.Louis e Philadelphia. L’attore è stato universalmente acclamato per la sua incredibile performance, definita “epocale” per Variety”, “il ruolo della vita” per TimeOut, “eccezionale” per CNN, “struggente” per Hollywood Reporter, “da Oscar” per ABC News, “potente” per IGN, “immensa” per Polygon, solo per citarne alcuni. Un ritorno così potente per Brendan Fraser, di nuovo star indiscussa del grande schermo, tanto da meritare il neologismo “Brenaissance”, il “rinascimento di Brendan”, come lo ha consacrato la stampa internazionale.

Prodotto da A24 e da Darren Aronofsky per Protozoa Pictures, The Whale è diretto dallo stesso Aronofsky su una sceneggiatura di Samuel D. Hunter basata sulla sua omonima opera teatrale. Il film è interpretato da Brendan Fraser (la saga di grande successo “The Mummy”, “Viaggio al centro della terra”, “Crash – Contatto fisico”), con Sadie Sink (protagonista della serie di culto “Stranger Things”), Hong Chau (“Downsizing – Vivere alla grande”) già vincitrice del New York Film Critics Online Award proprio per The Whale, Ty Simpkins (“Avengers: Endgame”, “Jurassic World”, “Iron Man 3”), Samantha Morton (“The Walking Dead”, “Cosmopolis”,“Minority Report”).