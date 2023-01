Ricerca biomedica: cresce la sensibilità alle differenze

Nella ricerca biomedica cresce la sensibilità della comunità scientifica alle differenze . Un approccio alla ricerca che ne descrive le ricadute sulle differenze di genere. Gruppi di lavoro specifici sulla medicina di genere sono stati istituiti da oltre metà delle 34 Società scientifiche e Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie. Inoltre, sono state organizzate apposite sessioni a convegni e rubriche e opuscoli sono stati divulgati sulla tematica.

Nella comunità scientifica cresce la consapevolezza dell’importanza di costruire il futuro della conoscenza biomedica alla luce delle differenze di genere. Il lavoro dell’Osservatorio, oltre che a monitorare che avvengano azioni in questa direzione, sarà importante nel creare una base comune di lavoro per la realizzazione concreata della medicina di genere in tutti gli ambiti socio-sanitari in cui questo approccio è in grado di fare la differenza.