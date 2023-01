Poseidone: trovato tempio leggendario in Grecia

Si tratta di uno dei più antichi complessi templari greci, eretto nella regione di Argolide per onorare Poseidone, il dio greco dei mari. Le indagini archeologiche hanno portato alla luce tracce di muri antichi e anfore, che indicherebbero la presenza del tempio. Dalle testimonianze storiche sappiamo che questo santuario era costituito da un colonnato a due file di colonne con una grande statua di Poseidone al centro.

Recentemente, gli archeologi hanno fatto una grande scoperta nella regione del Peloponneso, nel Sud della Grecia: un leggendario tempio antico. Gli esperti stanno scavando e indagando la zona per capire di quale tempio si tratti. Ci sono buone possibilità che sia il famoso santuario di Poseidone, dio mitologico del mare. I resti potrebbero essere collegati a una varietà di pratiche religiose e culti adorati in quel periodo, inclusi sacrifici, processioni e celebrazioni. Questa scoperta potrebbe quindi rivelare nuovi dettagli sulla storia della Grecia antica.

La struttura di Kleidi si trova in prossimità della città di Samikon, anche conosciuta come Samicum, nella regione di Trifilia vicino al litorale. Gli studiosi hanno analizzato documenti storici circa il livello del mare e le modifiche costiere in quell’area, scoprendo una storia di numerosi tsunami nel corso di un lungo periodo. Nel 2021, durante gli scavi, sono venuti alla luce i resti di una struttura antica. Il sito ha poi suscitato l’interesse dei ricercatori, che si sono impegnati a indagare ulteriormente i resti della struttura per ottenere maggiori dettagli sulla sua storia e sulla vita dell’antico insediamento.