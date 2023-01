DC Studios: James Gunn spiega come verranno ingaggiati gli attori dei nuovi progetti

Dopo che Jason Momoa ha dichiarato che potrebbe interpretare più di un personaggio all’interno del DC Cinematic Universe, lo stesso James Gunn, attuale CEO di DC Studios, ha spiegato agli utenti del web come funzioneranno i casting dei prossimi progetti. Considerando il grande movimento all’interno della casa di produzione, quello dei casting sembra essere un argomento d’interesse e d’attualità tra i fan DC.

Le parole di James Gunn sono nate dopo i rumor sulle possibilità di vedere gli attori protagonisti di Guardiani della Galassia all’interno del DC Cinematic Universe. Lo stesso Gunn ha dichiarato:

Abbiamo centinaia di ruoli per cui sarà necessario scegliere gli interpreti. Così come ho sempre fatto, in alcuni casi prenderemo dei volti nuovi, in altri utilizzeremo degli attori con cui ho già lavorato, ed in altri casi ancora utilizzeremo degli interpreti con cui non ho mai lavorato. Ciò che conta maggiormente è che l’attore possa calzare bene nel ruolo assegnato.

Le parole del CEO dei DC Studios arrivano dopo che Jason Momoa ha rilasciato queste dichiarazioni sul suo coinvolgimento nel futuro dei progetti DC:

Adoro James Gunn, e ci saranno delle cose davvero belle che verranno fatte in DC, ed io ne farò più di una. C’è la possibilità che interpreti più di un personaggio, ho visto attori che lo hanno fatto e vorrei anche io provare. Sarò sempre Aquaman, si tratta di un personaggio che continuerà ad evolvere. Perciò continuerò a lavorare a questi progetti, e ne sono entusiasta.

Il nuovo personaggio che Jason Momoa potrebbe interpretare nel DC Cinematic Universe dovrebbe essere Lobo. Negli ultimi mesi sono diversi i rumor che sembrano portare verso questa possibilità.

A che punto è il casting per il nuovo Superman?

Ma i casting sono un tema caldo in casa DC anche per quanto riguarda il ruolo di Superman, considerando che Henry Cavill non sarà più l’Uomo d’Acciaio, e si stanno accavallando diverse voci sul possibile nuovo protagonista. E mentre c’è chi sostiene che la parte possa andare a Jacob Elordi, lo stesso Gunn ha detto:

Nessuno è stato ancora ingaggiato per interpretare Superman. Il casting si farà quando la sceneggiatura sarà conclusa, o sarà vicina alla fine, e non siamo arrivati fino a questo punto. Annunceremo presto un po’ di cose, ma il nuovo Superman non fa parte dei prossimi annunci.

Queste, invece, sono le dichiarazioni di Henry Cavill successive alla sua uscita dal DC Cinematic Universe come Superman: