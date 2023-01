Come il cancro al pancreas sfida le cure

Il cancro al pancreas è il terzo tumore più letale, dopo quelli al polmone e al colon-retto, anche se molto meno diffuso. È anche uno dei più difficili da trattare efficacemente, in quanto le cellule staminali del cancro al pancreas sviluppano rapidamente una resistenza ai trattamenti convenzionali e mirati, come la chemioterapia e le immunoterapie emergenti. Di conseguenza, il tasso di sopravvivenza a 5 anni per le persone a cui viene diagnosticato il cancro al pancreas è solo del 10%. In un nuovo lavoro, su Nature Communications, un team internazionale di scienziati, guidati da ricercatori della University of California San Diego School of Medicine e del Sanford Consortium for Regenerative Medicine, rivela un altro modo in cui le cellule tumorali pancreatiche sfidano il trattamento, sfruttando un gruppo di proteine, che normalmente potrebbero sopprimere i tumori, per aiutare invece le cellule tumorali a eludere la terapia e a crescere più rapidamente. Ricerche precedenti hanno dimostrato che la resistenza al trattamento del cancro al pancreas è causata da risposte diverse agli agenti convenzionali, alimentate dall’eterogeneità (diversità) delle cellule tumorali – e in particolare dalle caratteristiche delle cellule staminali che favoriscono la resistenza alla terapia. Nel nuovo studio, i ricercatori della San Diego School of Medicine hanno analizzato come i cambiamenti epigenomici (la moltitudine di proteine che dicono al genoma cosa fare), piuttosto che i cambiamenti genomici (specifici dei geni stessi), potrebbero essere alla base della resistenza.

“Le cellule staminali del cancro al pancreas, cellule tumorali aggressive che possono resistere alle terapie convenzionali e provocare una recidiva del tumore, si affidano alla regolazione epigenetica per proteggersi e promuovere la sopravvivenza e la crescita”, ha dichiarato Tannishtha Reya, direttore associato della ricerca traslazionale presso l’Herbert Irving Comprehensive Cancer Center.

Eliminare SMARCD3

“Volevamo identificare gli strumenti e i meccanismi che le cellule staminali del cancro utilizzano per comprendere meglio la resistenza ai trattamenti e, forse, per capire come aggirarli”. Reya e colleghi si sono concentrati su SMARCD3, un membro della famiglia di proteine SWI/SNF che regolano la cromatina, un insieme di DNA e proteine che forma i cromosomi ed è necessario per la funzione delle cellule staminali nello sviluppo. Ma mentre le subunità SWI-SNF agiscono spesso come soppressori tumorali, i ricercatori hanno scoperto che SMARCD3 è amplificato nel cancro, particolarmente abbondante nelle cellule staminali del cancro al pancreas. Quando i ricercatori hanno eliminato SMARCD3 in modelli di cancro al pancreas, la perdita della proteina ha ridotto la crescita dei tumori e migliorato la sopravvivenza, soprattutto nel contesto della chemioterapia. “È importante notare che SMARCD3 aiuta a controllare il metabolismo dei lipidi e degli acidi grassi, che sono associati alla resistenza alla terapia e alla prognosi sfavorevole nel cancro”, ha detto Reya. “I nostri dati suggeriscono che le cellule del cancro del pancreas resistenti alla terapia dipendono da SMARCD3 per contribuire a garantire un paesaggio metabolico in cui possono evitare i trattamenti antitumorali e crescere in modo aggressivo. Ciò rende SMARCD3 un nuovo ed entusiasmante bersaglio per potenziali terapie”.