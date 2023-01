Offerte Amazon: FIFA Points per PlayStation in forte sconto

Le offerte Amazon ci portano degli sconti legati ai FIFA Points, che lo stesso ecommerce vende ad un prezzo scontato davvero vantaggioso per PlayStation.

Le offerte Amazon di oggi ci portano i tanto amati FIFA Points dell’omonimo gioco ad un prezzo davvero eccezionale. Come potrete vedere qui in basso, il taglio è sui FIFA Points per la versione PlayStation, venduto con varie scontistiche.

Come potete vedere, i tagli delle card sono da 25€, 50€ e 100€, e su tutte è applicato il 15% di sconto: il che significa che, rispettivamente, potrete acquistarle a 21,24€, 42,49€ e 84,99€.

Le tre ricariche sono rispettivamente per 2.800, 5.900 e 12.000 FIFA Points (visto e considerato che ogni taglio maggiore regala dei crediti extra.

I progressi della tecnologia HyperMotion2 e del sistema di fisica di FIFA 23 hanno sbloccato una serie di nuove funzionalità che rendono l’esperienza di gioco più coinvolgente che mai. I movimenti della squadra e dei giocatori sul campo sono più reattivi, intelligenti e autentici, sia che si tratti di lottare contro un difensore o di rivendicare una palla aerea contro un attaccante come un portiere.

