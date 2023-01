Gatto: come curare gli occhi rossi

Se il gatto ha gli occhi arrossati non sempre è sintomo di congiuntivite. Ecco quali possono essere le cause degli occhi rossi nei felini e quali sono i rimedi.

Gli occhi del gatto sono rossi e hanno un accumulo di muco in un angolo interno? Le cause scatenanti di questo sintomo possono essere molteplici. Ad esempio, se il padrone è un fumatore incallito potrebbe irritare anche l’albero bronchiale esponendo il gatto a riniti e asma. Anche l’eccessivo uso di profumi e salviette detergenti sul gatto oppure detersivi domestici e profumatori d’ambiente possono esserne causa. Inoltre, polline e polvere possono irritare gli occhi.

Attenzione anche al materiale della lettiera, anche questo potrebbe dare con il tempo arrossamento agli occhi. I patogeni più comuni sono Calicivirus, Herpesvirus e Clamidia, blefarite e cheratocongiuntivite. Spesso sono accompagnati da rinite con starnuti o lesioni orofaringee come ulcere linguali.

Altre cause possono essere traumi e contusioni. Alcune razze feline come il Persiano o il British hanno muso schiacciato e occhi sporgenti presentando problemi respiratori e oculari. Inoltre, sono più soggetti a lesioni. Un’altra causa è la Cheratocongiuntivite secca con occhi rossi ed eccesso di muco per lacrimazione insufficiente. L’occhio rosso può essere provocato da neoplasie, pressione oculare, ipertiroidismo, insufficienza renale. Tra le patologie più importanti ci sono anche il granuloma eosinofilico, il melanoma e il glaucoma. Per capire meglio le cause degli occhi rossi bisogna indagare le patologie con una visita veterinaria, ma anche oculistica. Serve misurare la pressione dell’occhio, la lacrimazione ed eventuali lesioni sulle palpebre.