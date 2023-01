Cranio di 6.000 anni fa: apparterrebbe alla prima vittima di tsunami conosciuta al mondo

Gli scienziati che studiano gli effetti degli tsunami hanno fatto luce su quella che potrebbe essere la prima testimonianza di una persona uccisa da uno tsunami: una persona vissuta 6.000 anni fa in quella che oggi è la Papua Nuova Guinea, nel Pacifico sud-occidentale. Il suo cranio è stato trovato in sedimenti geologici che presentano i segni distintivi di un’antica attività di tsunami. Ciò significa, sostengono gli scienziati in un nuovo articolo pubblicato su PLOS ONE. “Se abbiamo ragione sul modo in cui questa persona è morta migliaia di anni fa, abbiamo una prova drammatica del fatto che vivere in riva al mare non è sempre una vita di splendidi tramonti dorati e ottime condizioni per il surf”, afferma John Terrell, Curatore presso il Field Museum e uno degli autori dello studio. “Forse questo individuo può aiutare noi scienziati a convincere gli scettici di oggi che tutti noi sulla Terra dobbiamo prendere sul serio i cambiamenti climatici e l’innalzamento del livello del mare come minacce reali”.

Il cranio in questione è stato trovato nel 1929, sepolto nel terreno vicino alla piccola città di Aitape, sulla costa settentrionale della Papua Nuova Guinea, a circa 500 miglia a nord dell’Australia. Dal 1990 Terrell svolge ricerche archeologiche e antropologiche in questa regione costiera, la seconda isola più grande del mondo. Il nuovo studio è la continuazione di quel lavoro, a cui hanno contribuito l’Università del Nuovo Galles del Sud, l’Università di Bourgogne-Franche-Comté, l’Università di Notre Dame, l’Università di Auckland, l’Istituto nazionale neozelandese di ricerca sull’acqua e l’atmosfera, l’Università di Papua Nuova Guinea e il Museo nazionale e la Galleria d’arte di Papua Nuova Guinea. Come membro di questo team internazionale, Terrell dice di essersi a lungo chiesto cosa fare di questo allettante ritrovamento umano. “Il cranio è sempre stato di grande interesse archeologico, perché è uno dei pochi resti scheletrici della zona”, afferma Mark Golitko dell’Università di Notre Dame e del Field Museum. “Inizialmente si pensava che il cranio appartenesse all’Homo erectus fino a quando i depositi non sono stati datati al radiocarbonio in modo più affidabile a circa 5.000-6.000 anni fa. A quel tempo, il livello del mare era più alto e l’area si trovava appena dietro la linea di costa”.

Gli indizi che hanno portato allo tsunami

Nel 2014 Golitko e altri sono tornati nel luogo esatto in cui era stato ritrovato il teschio per cercare nuovi indizi su cosa abbia ucciso questo individuo. “Ora siamo riusciti a confermare ciò che sospettavamo da tempo”, afferma James Goff dell’Università del Nuovo Galles del Sud in Australia. “Le somiglianze geologiche tra i sedimenti del luogo di ritrovamento del cranio e quelli depositati durante lo tsunami del 1998, che colpì questa stessa costa, ci hanno fatto capire che le popolazioni umane di quest’area sono state colpite da queste massicce inondazioni per migliaia di anni”. “Date le prove in nostro possesso, siamo più convinti di prima che questa persona sia stata uccisa violentemente da uno tsunami, oppure che la sua tomba sia stata squarciata da uno di essi, dopodiché il corpo è stato naturalmente riseppellito e poi è rimasto nascosto nel terreno per circa 6.000 anni”, spiega Goff. “È facile lasciarsi ingannare dalla grande bellezza della costa del Sepik, in Papua Nuova Guinea, e pensare che questa parte del mondo sia quanto di più vicino al paradiso terrestre si possa desiderare. Il cranio di questa persona testimonia il fatto che qui, come altrove, i disastri naturali possono improvvisamente e inaspettatamente capovolgere il mondo”, dice Terrell.