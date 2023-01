Uccelli selvatici: l’utilizzo delle mangiatoie in inverno

La mangiatoia è un modo semplice ed economico per la scoperta della biodiversità. Ecco quali, come e quando usarle durante l’inverno.

Nella stagione invernale il cibo scarseggia e gli uccelli selvatici devono trovare il modo di sopravvivere alle rigide temperature. La soluzione è installare o costruire una mangiatoia, un metodo semplice ed economico per aiutarli. Un modo anche per osservare le tantissime specie esistenti e i loro comportamenti. Ecco come e quando costruire la mangiatoia e quale cibo metterci dentro.

Le mangiatoie devono essere usate solo nei mesi più freddi, nelle zone molto nevose, altrimenti gli animali si abituano troppo al cibo artificiale. Il luogo ideale dove posizionarle deve essere tranquillo e lontano da ogni pericolo. Ideale sarebbe il ramo di un albero di un giardino. Le mangiatoie devono essere completamente pulite per evitare la trasmissione di malattie tra uccelli. L’acqua deve essere presente in una vaschetta da mantenere sempre pulita, evitando il suo congelamento. Un simpatico escamotage anche per far fare il bagnetto al volatile.

Le mangiatoie con tetto sono preferibili per evitare l’atterraggio di uccelli di grosse dimensioni. Il nostro aiuto con le mangiatoie serve soprattutto per i piccoli passeri. Possono essere costruite anche in casa con legno e materiali da riciclo. Evitare superfici riflettenti o lucide o con fori, potrebbero ferire gli uccelli. Un’opzione sono le palline di grasso vendute online, preferibilmente senza retina, per il fatto che potrebbero imprigionare le zampette degli uccelli. Il cibo da mettere nella mangiatoia è essenziale per la nutrizione dei volatili, ma anche per determinare quale specie arriverà sul nostro balcone o giardino. Ecco quali cibi usare:

miscele di semi vari

pastoncini per insettivori

semi di canapa

semi di mais tritati

semi di girasole

semi di miglio

fiocchi di avena

pinoli già sgusciati

noci tritate

nocciole

noce di cocco

arachidi

uvetta

pezzetti di frutta fresca

palline di grasso e carne

Gli alimenti devono essere naturali, non salati o troppo elaborati. I semi attirano soprattutto fringuelli, passeri, verdoni, verzellini e cardellini. Le briciole di dolci sono le preferite di pettirossi, capinere, codirossi, spazzacamino, storni o merli. Il grasso e frutta secca sono i prediletti delle cince. Le mangiatoie possono attirare anche raramente picchi, lucherini o frosoni. Un modo per poter fare del divertente e interessante birdwatching!