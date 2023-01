Aquaman: Jason Momoa continuerà a interpretare il supereroe e farà anche altri ruoli DC

21—Gen—2023 / 10:09 AM

Jasono Momoa non lascia, anzi raddoppia. L’attore è stato intervistato al Sundance Film Festival, ed ha dichiarato che non lascerà il ruolo di Aquaman (così come suggerivano certe voci), ma che anzi vuole interpretare più ruoli all’interno del DC Cinematic Universe.

Ecco le sue parole:

Adoro James Gunn, e ci saranno delle cose davvero belle che verranno fatte in DC, ed io ne farò più di una. C’è la possibilità che interpreti più di un personaggio, ho visto attori che lo hanno fatto e vorrei anche io provare. Sarò sempre Aquaman, si tratta di un personaggio che continuerà ad evolvere. Perciò continuerò a lavorare a questi progetti, e ne sono entusiasta.

Il nuovo personaggio che Jason Momoa potrebbe interpretare nel DC Cinematic Universe dovrebbe essere Lobo. Negli ultimi mesi sono diversi i rumor che sembrano portare verso questa possibilità. A rivelarlo è stato il The Hollywood Reporter, che aveva anche parlato dell’ipotesi che Momoa smettesse di interpretare Aquaman.

Lo stesso attore ha confermato di essere un fan del personaggio di Lobo. Ecco le sue parole:

Tutti sanno che sono un appassionato di fumetti, e Lobo è quello che ho collezionato di più e di cui ho più albi.

Ricordiamo che Lobo è un cacciatore di taglie proveniente dal pianeta Czarnia. Si tratta di un character DC che è stato invidiato anche dallo stesso Stan Lee, che avrebbe voluto averlo nel roster Marvel. La prima apparizione di Lobo nei fumetti DC è avvenuta nel 1983 in Omega Men. Per quanto riguarda le partecipazioni a progetti live-action Lobo si è visto, per ora, solo nella serie TV Krypton.

Jason Momoa ritornerà in Aquaman ed il Regno Perduto, film in uscita il 17 marzo. L’attore ha detto sul progetto: