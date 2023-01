Warrior Nun: i fan vogliono il ritorno della serie TV

Da quando è stata annunciata la cancellazione di Warrior Nun è iniziata la campagna dei fan che rivogliono la serie TV, e per questo motivo stanno chiedendo anche ad altre piattaforme streaming di lavorare sulla produzione della terza stagione. Ecco perché nelle ultime ore è in tendenza su Twitter l’hashtag #PrimeSaveWarriorNun, che è stato capace di genere 90.000 interazioni.

Molti sono i meme creati dagli appassionati per chiedere il ritorno della serie TV, ed in particolare, nelle ultime ore Prime Video sembra essere stata designata come la piattaforma che potrebbe occuparsi della produzione della terza stagione. Ecco alcuni tweet.

I want my home back

I really need to get it together. There needs to be a balance.#SaveWarriorNun #WarriorNun

Run Prime, run!

Halo Bearers are coming!!!!

E c’è anche chi sta facendo notare come la serie TV più popolare su Twitter durante questo 2023 sia proprio Warrior Nun. Ci stiamo trovando davanti ad un fenomeno simile alla campagna social per dare vita alla versione di Zack Snyder della Justice League?

E tra gli utenti c’è anche chi fa notare il largo consenso della serie su Rotten Tomatoes, con ben il 97% di approvazione da parte del pubblico.

Good morning everyone. We hit 7M tweets and there’re more than a hundred articles that praise the show. It’s 100% critics, 99% audience on rotten tomatoes and almost 109.000 signs. I mean, what else do you need to #SaveWarriorNun? @PrimeVideo

Queste sono le parole dello showrunner Simon Barry dopo la cancellazione dello show:

Ho scoperto che Netflix non rinnoverà The Warrior Nun. Voglio ringraziare gli appassionati che hanno dimostrato tanto affetto nei confronti di tutta la squadra di lavoro. Per me è stato un privilegio poter far parte di questa produzione.

Al centro della storia c’è il personaggio di Ava (Alba Baptista), che si sveglia in un obitorio con una reliquia impressa nel corpo. Sarà proprio questo segno a dotarla di incredibili capacità. Ava comprenderà presto di avere il compito di dover combattere le forze del male al fianco di un potente ordine chiamato Cruciform Sword.

Il cast della serie vede presenti Tristan Ulloa nei panni di Father Vincent, Sylvia De Fanti come Mother Superion, Thekla Reuten come Jillian Salvius, Kristina Tonteri-Young nei panni di Young Sister Beatrice, Emilio Sakraya come JC, Joaquim de Almeida come Cardinal Duretti e Lope Haydn Evans nei panni di Michael.

