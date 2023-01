Offerte Amazon: Tales of Arise per PlayStation 5 venduto con super sconto

Le offerte Amazon ci portano un maxi sconto su Tales of Arise, gioco che per PS5 è venduto a soli 29,98€, con uno sconto del 57%.

Il gioco, un action RPG della saga Tales of, racconta le vicende di due regni in guerra: per trecento anni, Rena ha imposto il suo dominio su Dahna, saccheggiando le risorse del pianeta e mortificando la dignità e la libertà degli abitanti. Questo racconto ha inizio con l’incontro tra un ragazzo e una ragazza, nati su pianeti differenti ma entrambi determinati a cambiare il proprio destino e a costruire un nuovo futuro. Con un ricco cast di personaggi, un sistema di combattimento intuitivo e appagante e una storia coinvolgente ambientata in un mondo intriso di fascino, Tales of Arise porta ai massimi livelli il gioco di ruolo di scuola giapponese.

Il gioco, seppur disponibile anche su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S, risulta in sconto solo nella versione PlayStation 5 per il momento.

