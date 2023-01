Instagram introduce la Quiet Mode: ecco come funziona

Instagram ha presentato la nuova Quiet Mode, una modalità silenziosa pensata per aumentare la produttività, silenziando ogni nuova notifica per un lasso di tempo prestabilito dall’utente. È possibile scegliere di attivare automaticamente questa modalità durante alcune precise ore del giorno, ad esempio alla sera, quando si va a letto.

Tra le altre cose, Instagram ha anche annunciato alcuni importanti cambiamenti ai contenuti raccomandati: gli utenti avranno maggiore controllo sui contenuti che verranno suggeriti dal social network.

Oggi lanciamo la modalità Quiet su Instagram per aiutare le persone a concentrarsi e incoraggiare le persone a stabilire dei limiti con i loro amici e follower. Una volta abilitata, non riceverai alcuna notifica, lo stato di attività del tuo profilo cambierà per far sapere alle persone che sei inattivo e invieremo automaticamente una risposta automatica quando qualcuno ti invia un messaggio diretto

si legge nel comunicato pubblicato da Meta, la parent company di Instagram. Il social ha spiegato che la novità è stata presentata tenendo particolarmente a mente le esigenze dei più giovani, sempre più interessati a mantenere un rapporto di sano equilibrio tra vita privata e digitale.

La modalità Quiet è già disponibile per tutti negli Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Canada, Australia e Nuova Zelanda. «Speriamo di portarla presto in altri paesi», spiega Meta.

Non è l’unica novità. Gli utenti potranno scegliere con maggiore libertà i contenuti che vengono suggeriti nelle raccomandazioni. Sarà possibile flaggare più post assieme come ‘non interessanti’. Instagram ha spiegato che una volta che un contenuto viene segnalato come non interessante, il social farà il possibile per non suggerire più contenuti simili. La preferenza verrà rispettata in tutte le sezioni dell’app, inclusi i Reels, i suggerimenti nel motore di ricerca e la sezione Esplora.

Per una descrizione più dettagliata delle novità introdotte da Instagram vi rimandiamo al comunicato ufficiale del social.