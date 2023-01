Fire Emblem Engage: trailer di lancio e featurette per il nuovo capitolo della serie

“Evoca gli emblemi, segui il tuo destino!” Scoprite la storia del Drago Divino e lottate al fianco di eroi leggendari in battaglie tattiche a turni in Fire Emblem Engage per Nintendo Switch, da oggi disponibile. Per festeggiare il debutto del nuovo capitolo della storica saga, Nintendo ha rilasciato non solo il trailer di lancio ufficiale, ma anche una featurette speciale dedicata ai neofiti della serie, che così conosceranno tutto quel che devono sapere prima di imbarcarsi in questa nuova avventura.

Sinossi del gioco:

Ogni mille anni, eroi leggendari chiamati emblemi infondono un potere straordinario in colui che possiede i 12 anelli degli emblemi. All’avvicinarsi del rituale, Alear, il Drago Divino della profezia, si risveglia per raccogliere gli anelli e portare la pace nel continente.

Tuttavia, il Drago Maligno Sombron, acerrimo nemico del Drago Divino, persegue i suoi nefandi scopi e vuole impossessarsi a sua volta degli anelli. Solo Alear e coloro che sono rimasti leali al Drago Divino si oppongono a Sombron per prevenire la distruzione totale del continente…

Questa la descrizione ufficiale del gioco:

Mettiti al comando dell’esercito del Drago Divino e affronta i nemici in battaglie strategiche a turni nel continente di Elyos. Prepara i tuoi attacchi con attenzione, valutando le mosse e le armi di ogni singolo eroe. Solo così condurrai le tue truppe alla vittoria!

Comanda l’esercito del Drago Divino in battaglie tattiche a turni per tutto il continente dell’Elyos. Assembla la tua squadra e sfrutta in modo strategico le armi e le abilità di ciascun alleato.

Usa gli anelli degli emblemi per evocare leggendari eroi dei titoli Fire Emblem del passato. Le loro abilità e i loro attacchi speciali ti daranno un vantaggio sul campo di battaglia!

I potenti anelli degli emblemi possono portare armonia o distruzione nell’Elyos, a seconda di chi li utilizza. Solo tu, nei panni del Drago Divino Alear, puoi salvare il mondo evitando che finiscano nelle mani del Drago Maligno Sombros. Evoca il tuo esercito e affronta l’oscurità sul campo di battaglia!

Tra una battaglia e l’altra, il Somniel è la tua casa. Qui, potrai rafforzare i legami con i tuoi alleati, acquistare nuove armi e armature, forgiare anelli del legame per migliorare le statistiche dei personaggi, creare sfide per gli altri giocatori di tutto il mondo nella torre delle prove, e molto altro!

Leggi anche: