Droni: alla ricerca delle piante aliene

La ricerca ha avuto luogo a San Rossore, Massaciuccoli, nel Parco Regionale di Migliarino (Pisa). Un ambiente minacciato da tempo dalla presenza di pianta aliena.

La lotta contro la Yucca del Parco è una lotta antica e a metà anni Duemila era stato attivato un progetto europeo per combatterla. Questa pianta, che ruba spazio al ginepro coccolone, la specie spontanea autoctona, ricresce anche da piccoli frammenti di rizoma, cioè di fusti sotterranei.

dottoressa Ciccarelli del dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa

Ancora una volta i droni si sono prestati in modo efficace per mappare alcune specie di animali o piante aliene. Ecco che è stata individuata la presenza della pianta Yucca gloriosa. Questa specie è facilmente riconoscibile via drone per le sue caratteristiche morfologiche e per le sue foglie. I droni hanno sfruttato al meglio le ore in cui le ombre sono al minimo con numerosi voli a un’altezza di 35 metri.

Il periodo migliore è la primavera, visto che i raggi del sole sono perpendicolari al terreno. Sono state rilevate 2mila unità di Yucca gloriosa, pari a meno dell’1% della zona analizzata. Gli studiosi però mettono in guardia, è una situazione da tenere sotto stretto controllo, che altrimenti potrebbe diventare grave.