Cobra Kai rinnovato per una sesta e ultima stagione

Dopo cinque stagioni (la prima su YouTube e le successive direttamente su Netflix) Cobra Kai è stata rinnovata per una sesta stagione, che però sarà anche l’ultima: ecco l’annuncio ufficiale tramite un teaser che promette “presto” la serie finale. Tuttavia, le avventure nella Hill Valley potrebbero non chiudersi del tutto, anche dopo la sesta stagione…

I creatori della serie Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, infatti, in una lettera aperta ai fan accennano alla possibilità che il cosiddetto “Miyagiverse” nato con Karate Kid potrebbe continuare, in futuro, in qualche modo.

Leggiamo nella lettera:

Il nostro obiettivo con Cobra Kai è sempre stato di chiudere alle nostre condizioni, lasciando la Valley al tempo e nei modi che abbiamo sempre immaginato. Quindi con immenso orgoglio e gratitudine possiamo annunciare che ce l’abbiamo fatta. La prossima sesta stagione sarà la conclusione di Cobra Kai.

Anche se questo potrebbe essere un giorno agrodolce per il fandom, il Miyagiverse non è mai stato così forte. Questo è il miglior fandom del mondo e speriamo di poter raccontare altre storie di Karate Kid insieme a voi, in futuro. Perché come tutti sappiamo, Cobra Kai non muore mai.

Difatti, se anche la serie si concluderà (perlomeno senza scossoni, e quindi con una conclusione effettiva e non tranciata) questo non vuol dire che personaggi e situazioni non possano tornare con un sequel o uno spin-off, anche in forma di film, come tempo fa gli stessi produttori e Ralph Macchio proponevano già tempo fa, quando ancora doveva uscire la quarta:

Abbiamo un finale in mente. Ma quante stagioni ci vorranno per portarci ad esso, non lo sappiamo. Ci divertiamo così tanto a farlo [lo show]. Se ci stancheremo, ci fermeremo. Ma abbiamo alcune altre stagioni già pianificate.

Probabilmente alcune idee verranno cassate, per giungere alla conclusione con una o due stagioni in anticipo.

Macchio, intanto diverso tempo fa affermò infatti:

Sono aperto a tutto. Una volta che ha funzionato su queste basi, sarebbe sciocco dire “Eh, ma non funzionerebbe”. Sono disponibile a tutto ciò, naturalmente con i giusti contenuti e fatto nel modo giusto. Anche se si dice “Cobra Kai non muore mai” a un certo punto dovremo mettere un punto e chiudere per bene tutte le storie. E spero proprio che Netflix ci sia l’opportunità di finirlo, e poi sarà tempo per altri capitoli in altre modalità.

Non è ben chiaro cosa intenda Macchio per “altri capitoli in altre modalità”, se è riferito proprio a questa saga o ad altri progetti, magari collaterali. Staremo a vedere.