Buster Keaton: Rami Malek in trattative per fare il protagonista della serie TV

Rami Malek è in trattative per fare da protagonista alla serie TV su Buster Keaton realizzata da Matt Reeves.

Dopo aver conquistato l’Oscar nel 2019 per aver vestito i panni di Freddie Mercury, l’interprete Rami Malek sarebbe vicino a recitare un altro personaggio cult: stiamo parlando di Buster Keaton e della serie TV che è in produzione per la Warner Bros.

La serie limitata su Buster Keaton avrà come regista Matt Reeves, il filmmaker di The Batman, che lavorerà al progetto con la sua casa di produzione 6th and Idaho Productions. A fare da produttori ci saranno lo stesso Rami Malek, e poi David Weddle e Ted Cohen.

La miniserie TV sarà basata sulla biografia di Buster Keaton pubblicata nel 2022 da James Curtis, intitolata Buster Keaton: A Filmmaker’s Life. Ricordiamo che il popolare interprete è nato nel 1895 ed è vissuto fino al 1966. Nel corso della sua carriera è divenuto la più grande star del cinema muto assieme a Charlie Chaplin. Nel 1960 gli venne consegnato un Oscar alla carriera.

Tra le sue opere più popolari possiamo ricordare lavori come Io, Cameraman o La palla n.13. Qui sotto vi proponiamo alcuni cortometraggi del popolare Buster Keaton.

Nel 2018 è stato pubblicato anche il libro Memorie a rotta di Collo, con lo stesso Buster Keaton che ha raccontato la propria vita, in collaborazione con Charles Samuels. Eccone la descrizione:

Figlio di attori di vaudeville, Joseph Francis Keaton, detto Buster, fece il suo esordio ufficiale a quattro anni, nel 1899. “Una delle prime cose che notai fu che ogni volta che sorridevo o facevo capire al pubblico che mi divertivo, loro sembravano ridere meno”. Impara presto a fingersi “infelice, umiliato, perseguitato, tormentato, vessato, stupito e confuso”. Ma ci tiene a chiarire di essersi “sempre considerato un uomo favolosamente fortunato… Ho avuto ben pochi momenti di noia, e non troppi momenti tristi e sfiduciati”. Le memorie a rotta di collo sono divertenti, scoppiettanti, fanno rivivere il sapore della Hollywood degli anni Venti, e non solo. “A volte mi chiedo se il mondo sembrerà ancora un posto così eccitante e spensierato come sembrò a noi a Hollywood all’inizio degli anni Venti. Eravamo tutti giovani, l’aria della California sembrava vino”. E a complemento ci sono le cadute rovinose, i matrimoni falliti, le risalite, l’amore del pubblico, la precisa consapevolezza dei meccanismi più delicati della comicità. Toccanti e dolorose le sue ultime apparizioni, come quella straziante in Viale del tramonto di Billy Wilder. Collaborò con Beckett in Francia, e anche con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia in Italia. La sua consacrazione avvenne postuma, collocandolo finalmente tra i grandissimi del cinema di ogni tempo.

