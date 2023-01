Alec Baldwin accusato di omicidio colposo

Dopo la morte sul set di Rust della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, l’interprete Alec Baldwin è stato accusato di omicidio colposo. L’evento accaduto nel 2021 ha portato a queste conseguenze per l’interprete.

A pronunciarsi con l’accusa di omicidio colposo nei confronti di Alec Baldwin è stata la procuratrice generale Mary Carmack-Altwies. Ora l’interprete rischia 18 mesi di carcere. La stessa accusa è stata mossa anche all’addetta alle armi Hannah Gutierrez Reed, mentre l’assistente alla regia, David Halls, è stato accusato di negligenza e rischia sei mesi di libertà vigilata. Ecco le parole della procuratrice:

Se queste tre persone, Alec Baldwin, Hannah Gutierrez Reed o David Halls, avessero fatto il loro lavoro, Halyna Hutchins oggi sarebbe ancora in vita. Le evidenze mostrano degli atti di superficialità che non hanno messo in sicurezza il set di Rust.