Trovate 256 uova di dinosauro

La scoperta di oltre 256 uova fossilizzate rivela dettagli sulla vita dei tTtanosauri nel subcontinente indiano, secondo uno studio pubblicato da Harsha Dhiman dell’Università di Delhi e colleghi. I Titanosauri erano un gruppo eterogeneo di dinosauri sauropodi, che comprendeva dinosauri come Saltasaurus e Isisaurus. Questo gruppo comprende gli ultimi sauropodi evolutisi prima della grande estinzione di massa di fine Cretaceo. Il gruppo comprende anche alcuni dei più grandi animali che abbiano mai camminato sul suolo terrestre; come Argentinosaurus, Dreadnoughtus e Patagotitan, potevano infatti raggiungere facilmente il peso di 90 tonnellate.

La Formazione Lameta, situata nella Valle del Narmada dell’India centrale, è nota per i fossili di scheletri e uova di dinosauro del tardo Cretaceo. Recenti lavori nell’area hanno portato alla luce 92 siti di nidificazione contenenti un totale di 256 uova fossili appartenenti a Titanosauri, che erano tra i più grandi dinosauri mai vissuti. L’esame dettagliato di questi nidi ha permesso a Dhiman e colleghi di teorizzare e concettualizzare le abitudini di vita di questi animali. Gli autori hanno identificato sei diverse specie di uova (oospecie), suggerendo una diversità di Titanosauri superiore a quella rappresentata dai resti scheletrici ritrovati vin passato in questa regione. In base alla disposizione dei nidi, il team ha dedotto che questi dinosauri seppellivano le uova in fosse poco profonde, come i moderni coccodrilli. Alcune patologie riscontrate nelle uova, come un raro caso di “uovo nell’uovo” (due gusci completi nell’uovo fossilizzato, uno dentro l’altro), indicano che i sauropodi Titanosauri avevano una fisiologia riproduttiva simile a quella degli uccelli. La presenza di molti nidi nella stessa area suggerisce che probabilmente avevano un sistema di nidificazione coloniale, come molti uccelli moderni. Tuttavia, la distanza ravvicinata tra i nidi lasciava poco spazio ai dinosauri adulti, a sostegno dell’idea che gli adulti lasciassero i piccoli senza cure parentali

Guntupalli V.R. Prasad, coautore e leader del team di ricerca, aggiunge: “Insieme ai nidi di dinosauro di Jabalpur, nell’alta valle del Narmada, a est, e a quelli di Balasinor, a ovest, i nuovi siti di nidificazione del distretto di Dhar, nel Madhya Pradesh (India centrale), che coprono un tratto est-ovest di circa 1000 km, costituiscono uno dei più grandi incubatoi di dinosauri al mondo.”