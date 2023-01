Inflazione: l’83% degli italiani fa acquisti a slalom

L’81% degli italiani per cercare le offerte più convenienti fanno acquisti a slalom nei negozi. L’83% punta sui prodotti in promozione, mentre il 72% si reca nei discount. Ecco le strategie nei tempi dell’inflazione attuale, affrontando anche i rincari generali.

C’è anche chi infatti nella situazione di difficoltà preferisce fare una spesa etica con 8 italiani su 10 (80%) che acquistano ovunque possibile prodotti agricoli italiani, perché li considerano di qualità più alta ma anche per dare supporto economico alle imprese agricole italiane. Quasi sette italiani su 10 (69%) cercano regolarmente di prodotti a chilometro zero che consumano meno carburanti e garantiscono maggiore freschezza con il 50% che effettua acquisti nei mercati dei contadini con l’obiettivo di sostenere le realtà locali, ridurre l’impatto ambientale dei lunghi trasporti e garantirsi prodotti più freschi che durano di più.

Coldiretti

La Coldiretti è la più estesa rete di vendita diretta mondiale con 15mila agricoltori aderenti in quasi 1.200 mercati di Campagna Amica lungo la penisola. Un’azienda agricola su 10 si trova in una situazione economica talmente critica da arrivare a chiudere i battenti. Ben il 34% del totale nazionale si trova comunque costretta a un reddito negativo per effetto dei rincari.

La soluzione è raddoppiare da 5 a 10 miliardi delle risorse destinate all’agroalimentare nel Pnrr spostando fondi per evitare di perdere finanziamenti europei. Dentro il Pnrr sono stati presentati progetti di filiera per investimenti con oltre 50 proposte e tutti i soggetti coinvolti. Un impegno tentato per contrastare la speculazione sui prezzi con una distribuzione più equa del valore. Anche come tutela per i consumatori e il reddito agricolo da pratiche sleali e illegali.