Forspoken: trailer di lancio dell’atteso videogioco Square Enix

Square Enix hanno pubblicato oggi un nuovo trailer di lancio per l’atteso Forspoken, Action RPG in arrivo su PC e console PlayStation il 24 gennaio. Forspoken sfrutterà tutta la potenza delle ultime tecnologie e dimostrerà la filosofia di Luminous Productions per fornire un’esperienza di gioco come mai prima d’ora, fondendo insieme la tecnologia più recente con la creatività. Forspoken verrà lanciato contemporaneamente su console PlayStation 5 (PS5) e PC (tramite STEAM, Microsoft Store ed Epic Games Store) il 24 gennaio 2023.

Forspoken è un GDR d’azione che segue il viaggio di Frey, una giovane di New York che viene trasportata nella bellissima quanto crudele terra di Athia – si legge nella descrizione ufficiale.

Nel tentativo di tornare a casa, Frey deve utilizzare le sue abilità magiche appena scoperte per attraversare terre spettacolari, combattere contro creature mostruose e sconfiggere potenti matriarche note come Tantas.

Le abilità uniche di Frey le permettono di attraversare l’open-world con facilità. Arrampicatevi sulle pareti, balzate tra i canyon, saltate da altezze da capogiro e scattate tra vasti paesaggi. Grazie alle sue nuove abilità magiche, Frey può attraversare agilmente la pericolosa terra di Athia ed esplorare i suoi strani ambienti. Il parkour magico sarà molto utile anche quando dovrà affrontare la moltitudine di nemici che si nasconde in questa terra corrotta dalla Rovina. Partite in quarta grazie a quest’anteprima del sistema di parkour magico di Forspoken.

Vi ricordiamo che attualmente è disponibile sul PS Store la demo PS5 di Forspoken del gioco che vi permette di avere un primo assaggio dell’action RPG targato Liminos Production in arrivo questo mese: trovate ulteriori info sul sito ufficiale.

