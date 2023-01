Città: la classifica delle più care dove comprare casa in Italia

Nelle grandi città, per acquistare casa, servono mediamente 6,9 annualità di stipendio. La città italiana più cara è Milano, si devono mettere i soldi da parte per un periodo più lungo per poter comprare casa lì. Si tratta della città più costosa d’Italia, una casa ha un prezzo medio di 4.138 euro al metro quadro (13,2 annualità di stipendio medio). Dopo vengono Roma con 9,2 e Firenze con 9,1 annualità. Palermo e Genova richiedono meno annualità di stipendio.

I dati sono stati raccolti da Tecnocasa, relativi al primo semestre 2022. Facendo un salto indietro nel tempo, gli anni 2006-2007 sono stati quelli in cui servivano più annualità per acquistare casa. La città più cara era Roma seguita da Milano e Firenze. Poi dal 2008 le annualità sono diminuite fino al 2017, in cui ricominciano a crescere. Nel 2019 già Milano era in vetta alla classifica e oggi il trend continua, confermandosi. Nel 2020 la città che tocca il minimo di annualità di stipendio per acquistare casa è Genova. La città perde valore già dal 2007 e continua a perderlo nel tempo. Ecco la classifica delle grandi città italiane e le relative annualità per comprare casa: