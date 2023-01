Cani: mancini o destrimani?

Se prima pensavamo che la manualità fosse solo per gli esseri umani, adesso sappiamo che non è così. È una caratteristica fondamentale di tutti i mammiferi.

La manualità è prerogativa di tutti i mammiferi, non soltanto quindi degli esseri umani. Numerosi test sono stati sviluppati per determinare se il cane domestico ha una zampa preferita da usare. I risultati in maggioranza hanno indicato differenze nell’uso della zampa tra i compiti svolti dal cane. Altri studi sottolineano le differenze di sesso nella preferenza della zampa canina. Le femmine hanno maggiore propensione a usare la zampa destra, mentre i maschi quella sinistra. Questo forse accade per fattori ormonali e differenze nell’anatomia del cervello.

Capire le preferenze della zampa può darci l’idea delle emozioni che l’animale sta provando, ma anche farci comprendere come si sente. La ricerca, inoltre, evidenzia il rapporto tra preferenza della zampa e la reattività emotiva nei cani. Quelli che usano la zampa sinistra sono più pessimisti rispetto a quelli che utilizzano la zampa destra o sono ambilaterali.

La preferenza d’uso della zampa canina, inoltre, può essere legata alla personalità del cane. I cani ambilaterali tendono ad essere più aggressivi e paurosi rispetto ai cani con forti preferenze di zampa. In più, si può capire che le preferenze di zampa potrebbero essere un utile predittore di quali cani possono diventare cani guida di successo. Si può capire anche quali siano gli animali più stressati. Ad esempio, i cani a zampa sinistra sono più stressati nei canili di salvataggio rispetto a quelli con zampa destra.

Un altro raffronto riguarda anche lo scodinzolare della coda a sinistra quando il cane vede il suo proprietario. A destra, invece, quando vede un cane dominante sconosciuto. Insomma, capire la preferenza di zampa ci aiuta a comprendere meglio la cognizione canina.