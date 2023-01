Babylon: da oggi al cinema il film di Damien Chazelle

Da oggi, 19 gennaio, è arrivato nelle sale cinematografiche il film di Damien Chazelle intitolato Babylon, lungometraggio che ripercorre gli anni Venti del cinema hollywoodiano, proponendo un cast d’eccezione con Brad Pitt e Margot Robbie.

Qui sotto trovate il trailer di Babylon.

Il film è già uscito negli Stati Uniti, ottenendo 14 milioni di dollari, mentre pubblico e critica sono stati contrastati nei loro pareri. Clayton Davis di Variety ha dichiarato:

Sembra come se qualcuno avesse letto a Damien Chazelle la storia di Sodoma e Gomorra, e lui si fosse illuminato dicendo ‘tienimi la birra!’. La prima metà del film è grandiosa. Questo progetto si appresta a diventare il nuovo lungometraggio preferito di tutti i tempi su internet. Margot Robbie e Justin Hurwitz sono delle vere star.

Mentre tra le critiche negative possiamo menzionare quelle di Erick MMT Weber, che ha parlato del “peggiore film di Damien Chazelle, e di uno dei peggiori lungometraggi del 2022”. Un parere simile a quello di Scott Menzel, che lo ha definito “un ambizioso film pieno di casini. Non so da dove iniziare, ma il tono è completamente sbagliato. Margot Robbie prova a fare qualcosa, ma la sceneggiatura non funziona. Si tratta di una lettera d’amore verso il cinema, che però te lo fa odiare”.

Qui sotto troviamo un dietro le quinte di Babylon.

Nel cast del film abbiamo anche Tobey Maguire, Jovan Adepo, Li Jun Li, P.J. Byrne, Lukas Haas, Olivia Hamilton, Max Minghella, Rory Scovel, Katherine Waterston, Flea, Jeff Garlin, Eric Roberts, Ethan Suplee, Samara Weaving e Olivia Wilde.

Sinossi:

Babylon, una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi, che ripercorre l’ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un’epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante Hollywood.

Damien Chazelle ha scritto anche la sceneggiatura del progetto. Il concept della storia pare sia stato nella mente del filmmaker per ben 15 anni. I produttori esecutivi del film sono Olivia Hamilton, Matt Plouffe, Marc Platt, Tobey Maguire, Helen Estabrook e Adam Siegel. Riordiamo che l’ultimo lungometraggio di Damien Chazelle uscito nelle sale cinematografiche è First Man – Il Primo Uomo. Il regista ha curato anche la regia di progetti come La La Land e Whiplash. Nel 2017 Chazelle ha ottenuto il premio Oscar alla regia per La La Land.

