Apple HomePod: la seconda generazione segna il debutto anche in Italia

Apple ha introdotto la seconda generazione dell’HomePod, il suo speaker intelligente fortemente orientato alla riproduzione della musica. Alla pari del rapporto tra Alexa e i prodotti della linea Echo, l’HomePod è ovviamente integrato con Siri, l’assistente vocale di Apple.

«Offre un audio computazionale evoluto per un’esperienza di ascolto straordinaria», si legge nel comunicato pubblicato da Apple. È la seconda versione del modello più grande, quello presentato a giungo del 2017. Esiste poi il modello compatto, l’HomePod Mini, che a differenza dell’HomePod originale è arrivato in Italia nel 2021.

La seconda generazione segna dunque il debutto della linea HomePod in Italia. I primi preordini apriranno il 3 febbraio.

Grazie alla popolarità di HomePod mini abbiamo visto crescere l’interesse verso prestazioni acustiche ancora più potenti, possibili in un HomePod più grande. Siamo entusiasti di portare l’ultima generazione di HomePod a clienti in tutto il mondo

ha detto Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple.

Apple sostiene di aver lavorato per migliorare la qualità del suono, offrendo bassi ancora più ricchi e profondi, medi naturali e alti chiari e cristallini. Sarà disponibile in due colori: bianco e mezzanotte. Troviamo ancora una volta una superficie retroilluminata, con il led che cambia colore e segue il ritmo della musica. Il corpo dello speaker è invece rivestito di tessuto a rete (100% riciclato nel caso del colore ‘Mezzanotte’).

Il cuore del nuovo Apple HomePod è il chip S7, troviamo quindi un woofer ad alta escursione, un diaframma da 20mm, cinque tweeter in array e beamforming attorno alla base. Il dispositivo è in grado di riconoscere l’ambiente in cui è collocato, adattato la calibrazione del suono in base alle caratteristiche di ciascuna stanza.