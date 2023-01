Antartide, scoperto meteorite di 7 kg e mezzo

L’Antartide è un luogo difficile in cui lavorare, per ovvie ragioni: è estremamente freddo, remoto e selvaggio. Tuttavia, è uno dei posti migliori al mondo per la ricerca di meteoriti. Ciò è dovuto al fatto che l’Antartide è un deserto e il suo clima secco limita il grado di invecchiamento dei meteoriti. Inoltre, offre paesaggio ideale per la caccia ai meteoriti: le rocce spaziali con i loro colori scuri risaltano sui campi innevati. Anche quando i meteoriti affondano nel ghiaccio, il movimento dei ghiacciai contro le rocce sottostanti aiuta a far riemergere i meteoriti vicino alla superficie delle distese di ghiaccio del continente. Un’équipe internazionale di ricercatori appena rientrata dall’Antartide può testimoniare tutto questo, grazie al bottino con il quale sono tornati a casa, ovvero cinque nuovi meteoriti, tra cui uno che pesa 7,6 kg. Tra i circa 45.000 meteoriti recuperati in Antartide nell’ultimo secolo, solo un centinaio sono di queste dimensioni. “Le dimensioni non sono necessariamente importanti quando si tratta di meteoriti, e anche i micrometeoriti più piccoli possono avere un incredibile valore scientifico”, dice Maria Valdes, “ma naturalmente trovare un meteorite grande come questo è raro e davvero emozionante”. Valdes è uno dei quattro scienziati della missione, guidata da Vinciane Debaille dell’Université Libre de Bruxelles (FNRS-ULB); il team di ricerca era completato da Maria Schönbächler (ETH-Zurich) e Ryoga Maeda (VUB-ULB). I ricercatori sono stati i primi a esplorare nuovi potenziali siti meteoritici mappati grazie alle immagini satellitari da Veronica Tollenaar, tesista in glaciologia presso l’ULB.

La difficile estate antartica

“Partire all’avventura esplorando aree sconosciute è emozionante”, dice Debaille, “ma abbiamo anche dovuto fare i conti con il fatto che la realtà sul terreno è molto più difficile della bellezza delle immagini satellitari”. Nonostante il viaggio sia stato programmato per l’estate antartica, alla fine di dicembre le temperature si sono aggirate intorno agli ottimi -10° C. Valdes ammette che in alcuni giorni del viaggio faceva più freddo a Chicago che in Antartide, ma il fatto di aver trascorso giorni in motoslitta e di aver attraversato campi di ghiaccio per poi dormire in una tenda ha reso l’esperienza decisamente più fredda. I cinque meteoriti recuperati dal team saranno analizzati presso l’Istituto Reale Belga di Scienze Naturali; nel frattempo, i sedimenti potenzialmente contenenti minuscole micrometeoriti sono stati divisi tra i ricercatori per essere studiati nelle loro istituzioni. Valdes dice di essere ansiosa di vedere cosa riveleranno le analisi dei meteoriti, perché “studiare i meteoriti ci aiuta a capire meglio il nostro posto nell’universo. Più grande è il campione di meteoriti che abbiamo, meglio possiamo capire il nostro Sistema Solare e meglio possiamo capire noi stessi”.