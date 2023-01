Lupin Zero: da oggi su Prime Video

Anime Factory è lieta di annunciare che da oggi è disponibile su Prime Video la miniserie Lupin Zero, 6 episodi da gustare tutti d’un fiato per un binge watching d’autore a pochi giorni di distanza dalla trasmissione dell’ultima puntata in Giappone.

🚨 Subito dopo il Giappone eccoli già pronti per l’Italia! 🚨 Tutti e 6 gli episodi di #LupinZero sono ora disponibili in… Posted by Anime Factory on Wednesday, January 18, 2023

Diretta da Daisuke Sako, assistente alla regia in Lupin III – Ritorno alle origini, scritta da Ichiro Okouchi (Code Geass) e con il character design di Asami Taguchi (Lupin III – L’avventura italiana), la serie prodotta da TMS Entertainment racconta per la prima volta le vicende di Lupin III da giovane, combinando le storie del manga originale con inedite avventure ambientate nella Tokyo degli anni Sessanta.

L’opera fonde magistralmente azione a tinte forti e umorismo in un soggetto inedito che si riallaccia alla prima serie animata del 1971, per diventare un moderno “cult” per i fan storici del personaggio creato da Monkey Punch e per le nuove generazioni di appassionati.

Tutti gli episodi sono da oggi disponibili in lingua originale sottotitolata, in attesa della versione doppiata che arriverà a pochi mesi di distanza. È possibile guardare tutti i 6 episodi della miniserie di Lupin Zero su Prime Video a quest’indirizzo.

Ricordiamo che, sempre quest’anno e sempre su Prime Video, assisteremo a un altro evento speciale relativo al celebre ladro gentiluomo: il crossover con Occhi di Gatto, che arriverà sotto forma di special nel corso del 2023, per festeggiare i rispettivi cinquantennale e quarantennale delle due serie. E se non è certo una novità un lungometraggio cinematografico per Lupin III, lo è invece per Cat’s Eye, che finora oltre alla serie tv avevano avuto solo due live action e una comparsata nel più recente film di City Hunter, Private Eyes.

Non si ancora molto della trama del film, a parte che il trio delle sorelle Kisugi è sulle tracce di un’opera d’arte del padre, che però fa gola anche a Lupin: entrambe le squadre entrano in campo ma ad ostacolarli, naturalmente, troveranno sia l’Interpol guidata da Zenigata che il commissario Utsumi, come da copione.

Leggi anche: