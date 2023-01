La Vitamina D dipende anche dal peso

I ricercatori del Brigham and Women’s Hospital, hanno trovato nuove evidenze secondo cui la vitamina D può essere metabolizzata in modo diverso nelle persone con un elevato indice di massa corporea (BMI). Lo studio, pubblicato su JAMA Network Open, è una nuova analisi dei dati dello studio VITAL, un ampio studio clinico a livello nazionale che ha esaminato se l’assunzione di integratori di vitamina D o di omega-3 marini potesse ridurre il rischio di sviluppare cancro, malattie cardiache o ictus.

“L’analisi dei dati originali del VITAL ha rilevato che l’integrazione di vitamina D era correlata a effetti positivi su diversi risultati di salute, ma solo tra le persone con un IMC inferiore a 25“, ha dichiarato il primo autore Deirdre K. Tobias, epidemiologo associato presso la Divisione di Medicina Preventiva del Brigham. “Sembra che ci sia qualcosa di diverso nel metabolismo della vitamina D in caso di peso corporeo più elevato e questo studio può aiutare a spiegare i minori risultati dell’integrazione per gli individui con un IMC elevato”. La vitamina D è un nutriente essenziale coinvolto in molti processi biologici, in particolare aiuta il nostro corpo ad assorbire minerali come il calcio e il magnesio. Anche se una parte della vitamina D di cui abbiamo bisogno viene prodotta nell’organismo dalla luce solare, le carenze di vitamina D vengono spesso trattate con l’integrazione. Studi di laboratorio, ricerche epidemiologiche e ricerche cliniche hanno inoltre suggerito che la vitamina D può avere un ruolo nell’incidenza e nella progressione del cancro e delle malattie cardiovascolari.

Lo studio VITAL

Lo studio VITAL era uno studio randomizzato, controllato con placebo, condotto su 25.871 partecipanti statunitensi, tra cui uomini di età superiore ai 50 anni e donne di età superiore ai 55 anni. Tutti i partecipanti erano privi di cancro e di malattie cardiovascolari al momento dell’arruolamento. Sebbene lo studio abbia riscontrato scarsi benefici dell’integrazione di vitamina D nella prevenzione del cancro, dell’infarto o dell’ictus nell’intera coorte, è stata riscontrata una correlazione statistica tra l’BMI e l’incidenza e mortalità per cancro e malattie autoimmuni. Altri studi suggeriscono risultati simili per quanto riguarda il diabete di tipo 2. Il nuovo studio, quindi, mira ad indagare questa correlazione. I ricercatori hanno analizzato i dati di 16.515 partecipanti allo studio originale che hanno fornito campioni di sangue al basale (prima dell’esposizione randomizzata alla vitamina D) e di 2.742 con un campione di sangue prelevato dopo due anni. I ricercatori hanno misurato i livelli di vitamina D totale e libera, oltre a molti altri nuovi biomarcatori della vitamina, come i suoi metaboliti, il calcio e l’ormone paratiroideo, che aiuta l’organismo a utilizzare la vitamina D.

Più peso = meno vitamina D

I ricercatori hanno scoperto che l’integrazione di vitamina D aumenta la maggior parte dei biomarcatori associati al metabolismo della vitamina stessa, indipendentemente dal loro peso. Tuttavia, questi aumenti erano significativamente minori nelle persone con un BMI elevato. “Abbiamo osservato diverse differenze dopo due anni, indicando una risposta attenuata all’integrazione di vitamina D con un BMI più alto”, ha detto Tobias. “Questo può avere implicazioni cliniche e potenzialmente spiegare alcune delle differenze osservate nell’efficacia dell’integrazione di vitamina D in base allo stato di obesità”. “Questo studio fa luce sul motivo per cui, con l’integrazione di vitamina D, si osservano riduzioni del 30-40% dei decessi per cancro, malattie autoimmuni e altri esiti tra le persone con un BMI più basso, ma benefici minimi in quelle con un Indice di massa corporea più alto, suggerendo che potrebbe essere possibile ottenere benefici in tutta la popolazione con un dosaggio più personalizzato della vitamina D”, ha detto Manson.

Gli autori concludono che i risultati di VITAL sono un invito a continuare a esplorare i potenziali benefici dell’integrazione di vitamina D per la prevenzione del cancro e di altre malattie e a prendere in considerazione l’BMI quando si valuta l’impatto dell’integratore sulla salute.