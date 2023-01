Depressione: lo sport aiuta gli adolescenti

Fare sport aiuta notevolmente a ridurre ansia e depressione nei bambini e ancor più negli adolescenti, visto che sono esposti di frequente a crisi. Sono stati svolti 21 studi che hanno coinvolto oltre 2.400 ragazzi. I risultati hanno appurato questa verità durante la delicata fase di crescita psicologica dei più giovani.

Gli esperti hanno affermato che basta praticare tre giorni alla settimana attività fisica per allontanare i brutti pensieri e l’ansia in giovane età. L’esercizio fisico induce il corpo a produrre endorfine, ormoni cerebrali che promuovono benessere e migliorano l’umore generale. Inoltre, lo sport aiuta a migliorare la qualità del sonno e le interconnessioni cerebrali. Favorisce la concentrazione e diminuisce gli stati d’ansia relativi a impegni scolastici.

La socializzazione viene promossa da sport di squadra o attività fisica svolta in gruppo. Essa è essenziale per prevenire e curare la depressione in bambini e adolescenti. Importante è che i genitori diano il buon esempio ai ragazzi dell’utilità fondamentale dell’attività fisica. Se i genitori sono attivi, allora anche i figli lo saranno. Fare sport in collettività rafforza i legami e li sostiene in casi di difficoltà psicologica. Educare allo sport è un incentivo di salute mentale e fisica per ogni bambino o adolescente.