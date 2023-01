Cani: lasciarli davanti al canile è reato di abbandono

Finalmente d’ora in poi lasciare il cane davanti al canile è reato di abbandono. I giudici della Corte di Cassazione hanno condannato un uomo per aver abbandonato sei cuccioli davanti a un canile. Il fatto è accaduto a Lucera, in provincia di Foggia. I sei piccoli cuccioli di cane erano stati lasciati davanti a un canile da un uomo. In un primo momento l’individuo aveva rifiutato completamente la sua responsabilità, dicendo di averli trovati in campagna. A novembre 2022 l’uomo era stato condannato al pagamento di un’ammenda pari a 650 euro.

L’uomo aveva deciso di presentare ricorso, non accolto però dalla Cassazione. L’abbandono dei cani di fronte a un canile non era punibile in precedenza. Il canile è un luogo deputato a livello istituzionale alla cura del cane. Un passo enorme nel riconoscimento dei diritti degli animali in Italia.

Il bene giuridico tutelato dalla norma costituito dalla salvaguardia del sentimento di comune pietà e di educazione civile nei confronti degli animali nel rispetto delle leggi biologiche, fisiche e psichiche di cui ognuno di essi nella sua specificità è portatore.

sentenza di legge

Coesistono quindi due concetti. In primis, la considerazione del sentimento provato dalle persone verso gli animali come bene giuridico. Dall’altra parte, i giudici che considerano gli animali portatori di specificità e individualità.