The Last of Us è la serie più vista all’esordio su HBO Max dopo House of the Dragon

The Last of Us è diventato la seconda serie TV più vista all'esordio su HBO Max dopo House of the Dragon. Ecco i numeri dello show.

L’esordio di The Last of Us negli Stati Uniti su HBO Max è stato memorabile, considerando che la serie TV risulta essere la seconda più vista di sempre sulla piattaforma dopo House of the Dragon. Entrambi i titoli sono usciti di recente (a distanza di sette mesi uno dall’altro).

Secondo i dati forniti da Warner Bros. Discovery, la serie The Last of Us con il suo primo episodio ha ottenuto 4,7 milioni di spettatori tra HBO ed HBO Max. L’unica serie che The Last of Us non è riuscita a superare è House of the Dragon, che ha esordito con dieci milioni di telespettatori.

The Last of Us ha superato i numeri di show come Game of Thrones, True Detective, The Leftovers, Westworld, Silicon Valley, Veep, Succession, Euphoria e Chernobyl. L’amministratore delegato Casey Bloys ha dichiarato:

Siamo entusiasti del riscontro di pubblico avuto dalla serie, e siamo grati agli appassionati di telefilm e del videogioco per averci portato a questi risultati. Grazie a Craig, Neil, al cast ed alla squadra di lavoro che si sono impegnati tanto per dare vita a questa serie. Siamo proiettati in avanti per offrire ai fan di tutto il mondo il resto di questa stagione.

I produttori esecutivi Craig Mazin e Neil Druckmann hanno parlato della voglia di offrire agli appassionati:

l’adattamento migliore possibile, e siamo entusiasti che tanti vecchi e nuovi appassionati di The Last of Us abbiano accolto nei loro cuori questa serie.

Qui sotto trovate un video con la sigla di apertura della serie TV.

La storia di The Last Of Us si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.

Nel cast Pedro Pascal nel ruolo di Joel e l’astro nascente britannico Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, e l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, e Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.