I Galaxy Fold5 e Flip5 avranno una piega quasi invisibile: ecco come cambiano i pieghevoli di Samsung

Il prossimo Samsung Galaxy Z Fold5 potrebbe essere dotato di una piega molto meno visibile, grazie a un possibile importante cambio di design. Lo rivela un rapporto pubblicato dal sito coreano Naver: Samsung potrebbe adottare una cerniera a forma di “goccia”.

Il vantaggio di questa architettura (già introdotta sui telefoni di alcuni competitor) è che in questo modo la chiusura del telefono crea una curva molto più delicata, con una piega meno marcata. La piega dello schermo degli ultimi smartphone di Samsung è sicuramente meno marcata rispetto a quanto avevamo visto sui primissimi modelli lanciati ormai quattro anni fa, ma è comunque presente e piuttosto visibile.

Sia il Samsung Galaxy Z Fold 4 che il Galaxy Z Flip 4 utilizzano ancora un design con una cerniera a forma di “U” che pone il display in un angolo più acuto quando è chiuso. Ciò crea una piega più evidente e crea anche più stress sul display.

Altri smartphone pieghevoli hanno già fatto il passaggio a una cerniera a forma di goccia per evitare questi problemi: sia l’Oppo Find N2 che il Motorola Razr utilizzano entrambi la nuova soluzione, con il risultato di avere entrambi una piega meno pronunciata di quella dei due Galaxy Z.

Il primo brevetto di Samsung per una cerniera a goccia risale addirittura al 2016 e non sappiamo come mai l’azienda abbia aspettato così tanto per introdurre questa architettura sui modelli di serie. Secondo SamMobile, è probabile che l’azienda abbia preferito aspettare di riuscire ad ottenere la certificazione di resistenza all’acqua IPX8 anche sugli schermi che usano una cerniera a goccia.

Sia l’OPPO Find N2 che il Motorola Razr non dispongono di una certificazione IPX8, se Samsung riuscisse ad ottenerla anche su uno smartphone con cerniera a goccia riuscirebbe sicuramente ad ottenere un importante vantaggio sui concorrenti. Per scoprirlo bisognerà attendere ancora diversi mesi: il lancio dei Galaxy Z Fold5 e Flip5 è atteso per agosto del 2023.