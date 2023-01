Google lavora alla sua versione degli Apple AirTag: nome in codice “Grogu”

Secondo il noto tipster Kuba Wojciechowski, Google starebbe da tempo lavorando ad una sua reinterpretazione degli AirTag di Apple. Stiamo parlando di degli accessori smart che consentono di ritrovare facilmente, grazie alla geolocalizzazione, qualsiasi oggetto: dalle valigie alle chiavi di casa.

Wojciechowski si è accorta che la console per sviluppatori della tecnologia Fast Pair di Android include una menzione ad una nuova categoria di prodotti chiamata Locator Tag. Non lascia spazio a grossi equivoci: si tratta chiaramente di un prodotto concettualmente simile alle AirTag di Apple.

Curiosamente, Google ha scelto un nome in codice piuttosto simpatico per il suo tag. Internamente viene chiamato Grogu, come il nome del co-primario di The Mandalorian (sì, parliamo di Baby Yoda). Nel codice troviamo altri riferimenti simili, come GR10 e Groguaudio (che probabilmente si riferisce ad una versione del tag con altoparlanti).

Secondo Wojciechowski, il nuovo prodotto sarebbe in fase di progettazione e se ne starebbe occupando la divisione che normalmente segue lo sviluppo dei prodotti della linea Nest. A tal proposito, sembra che Google stia lavorando anche ad un nuovo altoparlante smart Nest Audio dotato di UWB (Ultra Wideband).

Al momento non conosciamo altre informazioni sui tag di Google. La speranza è che costino meno della controparte di Apple che, al netto delle loro caratteristiche eccellenti, di certo non possiamo dire essere a buon mercato.