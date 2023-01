Ghost: Channing Tatum sarà il protagonista del remake

Tutti gli appassionati di cult degli anni Novanta drizzeranno le antenne dopo aver letto questa notizia: Channing Tatum produrrà e sarà protagonista del remake di Ghost, il popolare lungometraggio che ha avuto come interprete principale Patrick Swayze. La produzione sarà affidata a Paramount Pictures.

A dichiararlo è stato lo stesso Channing Tatum parlando durante un’intervista a Variety, durante la quale l’interprete ha dichiarato di aver acquisito i diritti per realizzare il remake di Ghost. Ecco le sue parole:

Intendiamo fare qualcosa di abbastanza diverso rispetto al film originale. Penso che saranno necessari alcuni cambiamenti.

Il film Ghost – Fantasma è uscito al cinema nel 1990, diretto da Jerry Zucker ed interpretato da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. Ottenne un enorme successo di pubblico, considerando che, a fronte di 22 milioni di budget, ne incassò ben 506, divenendo il film con più guadagni in tutto il mondo durante quell’anno. Successivamente Ghost – Fantasma ottenne anche due premi Oscar, uno per la miglior sceneggiatura originale, l’altro per la miglior attrice non protagonista, andato a Whoopi Goldberg.

Ecco il trailer del cult Ghost – Fantasma.

Ricordiamo che sono in lavorazione anche altri lungometraggi remake o sequel tratti da produzioni con Patrick Swayze protagonista: stiamo parlando del secondo capitolo di Dirty Dancing, e poi del reboot de Il duro del Road House.

Mentre Channing Tatum a febbraio arriverà al cinema con l’ultimo capitolo di Magic Mike.