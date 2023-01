Bambini: il ruolo del disegno nello sviluppo

Ecco le fasi dello sviluppo del disegno nei bambini, dai 12 mesi ai 6 anni. Disegnare è importante per i più piccoli: scarabocchi e segni assumono un significato.

Per i bambini, fin dalla più tenera età, anche il più semplice scarabocchio può rappresentare una fase di evoluzione grafica e neuro-psicomotoria. Un’esperienza universale e liberatoria del grafismo con scarabocchi e segni che poi assumono un significato. Un valore che esprime la loro comprensione del mondo e di loro stessi. Ecco cosa sapere sullo sviluppo del disegno dei bambini durante la prima infanzia e la scuola materna:

evoluzione delle abilità motorie fini del bambino

sviluppo della coordinazione occhio-mano

sviluppo dell’espressione creativa

base delle abilità di prescrittura

aumento della capacità di attenzione del bambino

sviluppo della comprensione cognitiva dei concetti

Lo sviluppo del disegno nei bambini è a tappe che possono variare in base a numerosi fattori. Questi sono il parlare, il camminare, l’ambiente in cui crescono, la disponibilità di materiali o la fiducia dei bambini nelle loro capacità. A 12 mesi non possono rendersi ancora conto delle loro abilità grafiche, ma intanto il disegno può essere un importante momento di scoperta. A 18 mesi poi iniziano a tracciare dei segni casuali su una superficie con un maggior controllo motorio. Questo si definisce lo stadio dello scarabocchio con segni disordinati.

Intorno ai 2 anni possono comparire segni circolati o ad angolo. A questa età il bambino non solleva la matita dal foglio e facilmente ne supera i bordi. Poi a 2 anni e mezzo c’è la fase dello scarabocchio controllato con spirali, riccioli e cerchi multipli. A 3 anni lo scarabocchio diventa espressione di emozione e sensazione. Il bambino sperimenta tratti che poi con il tempo saranno una presa della coscienza di se stesso. Alla fine dei 3 anni il bambino entra nello stadio figurativo, ci sono i primi tentativi di riprodurre figure umane. Tra i 5 e i 6 anni il disegno della figura umana si affina di particolari iniziando un pregrafismo in vista dell’ingresso alla scuola primaria.