Ant-Man and the Wasp: Quantumania, nuovo trailer del film Marvel

Qualche guizzo di footage inedito ci attende nel mini trailer rilasciato oggi per Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

La Fase 5 dell’Universo Cinematografico Marvel sta per iniziare: Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà nelle sale dal 15 febbraio e promette meraviglie. Nel frattempo, ecco un mini trailer della durata di un minuto che ha qualche frame inedito e ci mostra i nostri eroi in azione nel Reame Quantico, alle prese con Kang il conquistatore.

I Supereroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, p.g.a. e Stephen Broussard, p.g.a., Ant-Man and The Wasp: Quantumania è interpretato anche da Jonathan Majors nel ruolo di Kang, David Dastmalchian nel ruolo di Veb, Katy O’Brian nel ruolo di Jentorra, William Jackson Harper nel ruolo di Quaz e Bill Murray in quello di Lord Krylar.

La pellicola (che stando alle info rilasciate da Fandango dovrebbe durare due ore e cinque minuti e quindi essere la più estesa tra quelle dedicate al personaggio), nonostante manchi appena un mese al lancio, sarebbe ancora in fase di montaggio, con alcuni reshoot attualmente in corso, confermati da alcuni scatti provenienti in questi giorni dal set e con protagonista Paul Rudd. Si tratta, probabilmente, solamente di piccoli raccordi dell’ultimo minuto a seguito dei test screening, probabilmente per chiarire qualche dettaglio: non si dovrebbe trattaredi niente di fondamentale, come spesso si teme in questi casi, in cui “reshooting” può sembrare sinonimo di “film da salvare per i capelli”. In realtà, negli ultimi tempi è una tecnica molto utilizzata in tutti i blockbuster, come confermato tempo dallo stesso Kevin Feige, boss dei Marvel Studios:

Reshoot era una brutta parola, perché faceva pensare “Oh, questo film ha bisogno di ritocchi, ci sarà un qualche problema” ma in realtà sono fondamentali per i nostri film, a partire già da Iron Man. Diciamo sempre che in Marvel siamo dei cineasti svegli, ma non siamo dei geni e il modo migliore di prendere appunti sui nostri film è di… guardarli. Quindi li realizziamo e [può capitare il] “Oh no, questo non va bene, non funziona.” e ora abbiamo un sistema preciso ed efficiente. I reshoot possono durare un giorno, a volte quindici, a volte di più e servono per spingere il film al massimo delle sue possibilità.

Il film di Peyton Reed, in uscita il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane, vede il ritorno di Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, con Kathryn Newton che prende il posto di Abby Ryder Fortson, nei panni di una Cassie Lang ormai cresciuta e, in più, Bill Murray in un ruolo non ancora specificato e Jonathan Majors in quello di Kang il conquistatore.

Sinossi:

I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme, con i genitori di Hope Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Leggi anche: