Farmaci: la guida per la somministrazione ai bambini

Un gruppo di esperti australiani ha creato una lista utile di consigli pratici e una sola vera regola. Come rendere facile l’assunzione dei farmaci per i bambini. Per i genitori è vietato il fai da te. Bisogna sempre tenere di conto l’età del bambino, la sua capacità di deglutizione, la facilità di somministrazione e l’accessibilità di formulazioni idonee del prodotto. Se si conoscono le formulazioni del prodotto, si può scegliere quello giusto per il bambino. Può farlo solo il medico, ovviamente.

Le sospensioni orali sono le più adatte per i bambini piccoli per la facilità di deglutizione e la flessibilità di dosaggio per età e peso. Il loro odore e sapore può essere mascherato con aromi diversi. Hanno però i rischi di sovradosaggio o un sottodosaggio. Ecco i consigli pratici per assumere le sospensioni orali:

usare una siringa o un dosatore per i medicinali

non usare cucchiaini o cucchiai

contare le gocce orali su un cucchiaio prima della somministrazione

non somministrare gocce direttamente dal flacone

mescolare liquidi orali con una piccola quantità di acqua o succo

non mescolare il medicinale in grandi volumi

se il medicinale è disponibile in più gusti, scegliere secondo i gusti del bambino

non mescolare il medicinale con gli alimenti essenziali di un bambino

Un’alternativa sono le compresse, ma vanno valutate a seconda della capacità di deglutizione di un bambino. Non esiste un’età giusta, ma è un’abilità che deve essere appresa. Ecco alcuni accorgimenti utili per l’assunzione di compresse: