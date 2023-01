Come l’umore influenza l’elaborazione linguaggio

Secondo un nuovo studio condotto dall’Università dell’Arizona, quando le persone sono di umore negativo possono essere più veloci a individuare le incongruenze nelle cose che leggono. Lo studio, pubblicato su Frontiers in Communication, si basa su ricerche già esistenti su come il cervello elabora il linguaggio. Vicky Lai, professore assistente di psicologia e scienze cognitive dell’UArizona, ha lavorato con collaboratori nei Paesi Bassi per esplorare come il cervello delle persone reagisce al linguaggio quando è di umore felice rispetto a quello negativo. “L’umore e il linguaggio sembrano essere supportati da reti cerebrali diverse. Ma noi abbiamo un unico cervello dove due cose vengono elaborate, quindi c’è molta interazione in corso”, ha detto Lai. “Abbiamo dimostrato che quando le persone sono di umore negativo, sono più attente e analitiche. Esaminano ciò che viene effettivamente detto in un testo e non si affidano semplicemente alla loro conoscenza predefinita del mondo”.

Lo studio sull’umore

Lai e i suoi coautori hanno deciso di manipolare l’umore dei partecipanti allo studio mostrando loro spezzoni di un film triste – “La scelta di Sophie” – o di una serie televisiva divertente – “Friends”. È stato utilizzato un sondaggio computerizzato per valutare l’umore dei partecipanti prima e dopo la visione dei filmati. Mentre i filmati divertenti non hanno avuto un impatto sull’umore dei partecipanti, quelli tristi sono riusciti a mettere i partecipanti in uno stato d’animo più negativo, hanno scoperto i ricercatori. I partecipanti hanno poi ascoltato una serie di registrazioni audio emotivamente neutre costituite da storie di quattro frasi, ognuna delle quali conteneva una “frase critica” che sosteneva o violava la conoscenza predefinita, o familiare, delle parole. La frase veniva visualizzata una parola alla volta sullo schermo di un computer, mentre le onde cerebrali dei partecipanti venivano monitorate con l’Elettro Encefalo Gramma.

Ad esempio, i ricercatori hanno presentato ai partecipanti allo studio una storia sulla guida notturna che terminava con la frase critica “Con le luci accese, si vede di più”. In una storia separata sull’osservazione delle stelle, la stessa frase critica è stata modificata in “Con le luci accese, si vede meno”. Sebbene questa affermazione sia accurata nel contesto dell’osservazione delle stelle, l’idea che accendendo le luci una persona possa vedere di meno è un concetto molto meno familiare che sfida la conoscenza predefinita. I ricercatori hanno anche presentato versioni delle storie in cui le frasi critiche venivano scambiate in modo che non si adattassero al contesto della storia. Ad esempio, la storia sulla guida notturna avrebbe incluso la frase “Con le luci accese, si vede meno”. Poi hanno osservato come il cervello reagiva alle incongruenze, a seconda dell’umore. Hanno scoperto che quando i partecipanti erano di umore negativo, in base alle loro risposte al sondaggio, mostravano un tipo di attività cerebrale strettamente associata alla rianalisi. “Dimostriamo che l’umore conta, e forse quando svolgiamo alcuni compiti dovremmo prestare attenzione al nostro stato d’animo”, ha detto Lai. “Se siamo di cattivo umore, forse dovremmo fare cose più orientate ai dettagli, come la correzione di bozze”.

Lo stato d’animo universale

I partecipanti allo studio hanno completato l’esperimento due volte: una volta nella condizione di umore negativo e una volta nella condizione di umore felice. Ogni prova ha avuto luogo a distanza di una settimana, con le stesse storie presentate ogni volta. “Si tratta delle stesse storie, ma con stati d’animo diversi, il cervello le vede in modo diverso, e lo stato d’animo triste è quello più analitico”, ha detto Lai. Lo studio è stato condotto nei Paesi Bassi; i partecipanti erano di madrelingua olandese e lo studio è stato condotto in olandese. Ma Lai ritiene che i risultati siano applicabili a tutte le lingue e culture. Per scelta, i partecipanti allo studio erano tutte donne, perché Lai e i suoi colleghi volevano allineare il loro studio con la letteratura esistente che era limitata a partecipanti di sesso femminile. Lai ha detto che gli studi futuri dovrebbero includere una rappresentanza di genere più diversificata.

Nel frattempo, Lai e i suoi colleghi affermano che l’umore potrebbe influenzarci in più modi di quanto non si sia mai capito. Il ricercatore Jos van Berkum dell’Università olandese di Utrecht è coautore dello studio insieme a Lai e a Peter Hagoort dell’Istituto Max Planck per la psicolinguistica nei Paesi Bassi. “Quando pensano a come l’umore influisce su di loro, molte persone si limitano a considerare cose come l’essere scontrosi, il mangiare più gelato o, nel migliore dei casi, l’interpretare il discorso di qualcun altro in modo distorto”, ha detto van Berkum. “Ma c’è molto di più, anche in angoli inaspettati della nostra mente. È davvero interessante. Immaginate che il vostro computer portatile sia più o meno preciso in funzione del livello della batteria: è impensabile. Ma nell’elaborazione dell’informazione umana, e presumibilmente anche in quella di specie affini, sembra accadere qualcosa di simile”.